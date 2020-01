Caleb Ewan heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de tweede rit van de Tour Down Under. De sprinter van Lotto Soudal mag zich dankzij de overwinning de klassementsleider noemen bij de koers in zijn vaderland Australië.

Ewan bleek na een etappe over ruim 135 kilometer tussen Woodside en Stirling duidelijke de sterkste in de eindsprint. Daryl Impey van Mitchelton-SCOTT werd tweede, nog voor Ewans landgenoot Nathan Haas van Cofidis. Het peloton was behoorlijk uitgedund door een valpartij in de finale.

Timo Roosen van Jumbo-Visma was op plek zeven de beste Nederlander. Sam Bennett, winnaar van de eerste rit, kwam er niet aan te pas. Hij kwam als dertiende over de finish en raakte zijn leiderstrui kwijt aan Ewan.

Het was voor de 25-jarige Ewan de achtste keer dat hij een rit won in de Tour Down Under. Hij beleefde er ook in 2016, 2017 en 2018 dagsucces. Vorig jaar lukte het hem niet om er een etappezege te boeken.

De Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van het jaar, duurt nog tot en met zondag. In de nacht van woensdag op donderdag leggen de renners 131 nagenoeg vlakke kilometers af tussen Unley en Paracombe.

De laatste twee jaar werd de Australische koers gewonnen door de Zuid-Afrikaan Impey, die nu op één tel achter Ewan en Bennett de nummer drie van het klassement is.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende sprint van Caleb Ewan.