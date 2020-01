Bondscoach Gerben de Knegt van de Nederlandse veldrijders sluit niet uit dat hij Denise Betsema opneemt in zijn selectie van het WK. De Texelse mag na een dopingschorsing weer koersen.

De 26-jarige Betsema keert zaterdag terug in het veld, als de Kasteelcross in het Belgische Zonnebeke op het programma staat. Ze stond sinds april vorig jaar aan de kant, nadat er in haar urine sporen van anabole steroïden waren gevonden. Ook de B-staal was positief.

Ze kon bij de UCI echter hard maken dat de stof in een vervuild - en legaal - voedingssupplement zat, waardoor ze slechts zes maanden aan de kant hoefde te staan.

Die relatief geringe straf kwam ook voor De Knegt als een verrassing. "Ik heb regelmatig contact met haar gehad en ze heeft altijd haar onschuld volgehouden", zegt hij tegen de NOS. "Maar om haar nou op haar blauwe ogen te geloven, dat kon ik ook niet."

'Vijf vrouwen hebben aan criteria voldaan'

De bondscoach mag op 1 februari bij het WK zeven vrouwen opstellen, al heeft hij enige moeite om de namen in te vullen. Zo ontbreekt Marianne Vos omdat zij vorige week geopereerd werd aan een knik in haar liesslagader.

De Knegt erkent dat Betsema nog niet aan de eis heeft voldaan om automatisch recht te krijgen op een startplek. Daarvoor had ze twee keer in de top zestien moeten eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. "Maar dat hebben maar vijf rensters en er zijn zeven plekken. Ik zeg bij voorbaat geen nee en beslis zondagavond."

Betsema eindigde vorig jaar als vierde op het WK in Bogense. De titel ging toen naar de Belgische Sanne Cant. In het Zwitserse Dübendorf lijken de Nederlandse vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst de grote favorieten.