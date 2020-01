Veldrijdster Denise Betsema heeft dinsdag verteld dat haar twee positieve dopingtesten vorig jaar kwamen door een vervuild voedingssupplement.

De 26-jarige Betsema zei op een persconferentie dat ze een toegelaten supplement heeft ingenomen dat ze van een Belgische apotheker kreeg en dat ze niet wist dat het product vervuild was.

De internationale wielerunie UCI maakte maandag bekend dat de Nederlandse een schorsing van zes maanden heeft gekregen, die liep van 5 april tot en met 4 oktober vorig jaar.

"Sporters blijven volgens de regels namelijk altijd zelf verantwoordelijk voor wat er in hun lichaam komt, maar ik heb nooit bewust doping genomen. Dat bevestigt de UCI ook", aldus Betsema.

Denise Betsema werd vorig jaar vierde bij het WK veldrijden in Bogense. (Foto: Pro Shots)

'Mijn hele wereld is ingestort'

Betsema brak vorig seizoen internationaal door in het veldrijden met vijftien zeges, maar vlak na de winter werd bekend dat ze bij een wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide (27 januari) en bij een Superprestige-wedstrijd in Middelkerke (16 februari) positief was getest op anabole steroïden. Ook haar B-staal bleek positief.

De Texelse zei direct dat ze onschuldig was, maar daarna bleef het lang stil. "Mijn hele wereld is vorig jaar ingestort", zei ze dinsdag. "Ik heb me maandenlang heel machteloos en verdrietig gevoeld. Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en weer wedstrijden te gaan fietsen, want dat is wat ik het liefste doe."

Betsema zal zaterdag haar rentree maken bij de Kasteelcross in het Vlaamse Zonnebeke. "Het is wel jammer dat het proces zo lang geduurd heeft, want eigenlijk had ik al vanaf oktober weer kunnen crossen."

"Ik vraag me natuurlijk wel af waarom het allemaal niet sneller is kunnen gaan, maar ik ben niet boos op de UCI. Dit is hoe ze handelen, dat zijn de regels. Ik ben vooral heel bij dat ik nu weer mag fietsen."

Betsema weet niet hoe ze ontvangen zal worden

Betsema weet niet hoe ze zaterdag door de fans en andere veldrijdsters ontvangen zal worden.

Veelvoudig Amerikaanse kampioene Katie Compton had maandag harde woorden over voor Betsema en de UCI. "Dit is bullshit", schreef de 41-jarige veldrijdster op Twitter. "Een renner wordt twee keer positief getest op anabole steroïden en komt er vanaf met een schorsing van zes maanden buiten het seizoen? De UCI laat schone atleten weer vallen."

Betsema: "Ik heb steun gehad van sommige collega's, maar ook minder leuke woorden te horen gekregen. Ik concentreer me vooral op het leuke element ervan."