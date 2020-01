Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, heeft dinsdag wildcards gekregen voor de heuvelklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Van der Poel zal starten in Luik-Bastenaken-Luik (26 april). De 25-jarige Nederlander staat wel open voor deelname aan de Waalse Pijl (22 april). "Als het dan nog niet op is, zou ik die er graag bij nemen", zei 'MVDP' begin dit jaar.

Alpecin-Fenix is geen WorldTour-team en daardoor voor deelname aan grote koersen afhankelijk van wildcards. De Belgische ploeg kreeg maandag van de ASO - de Franse organisator van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik - al een uitnodiging voor Parijs-Roubaix, een koers die Van der Poel zeker gaat rijden.

Alpecin-Fenix is ook zeker van deelname aan Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië, Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het wegseizoen van Van der Poel eruit zal zien. De alleskunner is tot en met het WK van 2 februari in het Zwitserse Dübendorf nog volop bezig met veldrijden. Na zijn crossseizoen zal hij samen met zijn ploeg definitieve keuzes maken.

Van der Poel en Alpecin-Fenix waken voor overbelasting in het klassieke voorjaar, omdat de Nederlander in juli olympisch kampioen op de mountainbike wil worden.

Vrouwenkoersen voor het eerst live op tv

De Waalse omroep RTBF meldde dinsdag dat de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen voor het eerst live op televisie zullen worden uitgezonden. Bij 'Luik' gaat het om de laatste 90 kilometer van de 136,5 kilometer lange koers.

De afgelopen jaren was er veel kritiek op de ASO vanwege het ontbreken van een live-uitzending van de Ardennenklassiekers voor vrouwen. Sinds dit jaar moet een koers uitgezonden worden om een WorldTour-status te krijgen.