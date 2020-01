Sam Bennett is het wielerseizoen uitstekend begonnen. De Ierse debutant van Deceuninck-Quick-Step schreef dinsdag in Australië de eerste etappe van de Tour Down Under op zijn naam.

De eerste WorldTour-koers van het jaar begon met een vlakke rit van 150 kilometer met start- en finish in Tanunda en ontaardde zoals verwacht in een massasprint. Bennett liet zich als eerste van voren zien en hield zijn voorsprong tot de finishlijn vol.

De Belg Jasper Philipsen eindigde als tweede, voor de Sloveen Erik Baska. De top vijf werd gecompleteerd door de Italiaan Elia Viviani en de Duitser André Greipel. Taco van der Hoorn was op de 28e plek de beste Nederlander.

Voor Bennett is het zijn eerste overwinning ooit in de Tour Down Under. De vijfvoudig etappewinnaar in een grote ronde stond de laatste jaren onder contract bij BORA-hansgrohe en rijdt sinds dit seizoen voor het succesvolle Quick-Step.

Sam Bennett viert zijn ritzege in de Tour Down Under. (Foto: Getty Images)

Bennett voelde nodige druk voor eerste rit

Bennett kende al een sterk 2019, waarin hij onder meer twee etappes in de Ronde van Spanje, Parijs-Nice en de Ronde van Turkije op zijn naam schreef. Hij kroonde zich bovendien tot nationaal kampioen op de weg.

"Ik zou liegen als ik zeg dat ik geen druk voelde om die eerste overwinning voor Quick-Step binnen te halen", zei Bennett na de eerste rit. "Ik ben dan ook heel blij dat het in de eerste rit van het seizoen direct is gelukt. Dankzij het werk van mijn geweldige ploeggenoten."

De tweede etappe van de Tour Down Under voert de renners woensdag van Woodside naar Stirling over een heuvelachtig parcours van 135,8 kilometer. De rittenkoers, die de laatste twee jaar werd gewonnen door Daryl Impey, duurt nog tot en met zondag.