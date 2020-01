Veldrijdster Denise Betsema mag weer in actie komen na een dopingschorsing, zo heeft wielerunie UCI maandag bekendgemaakt. De 26-jarige Nederlandse testte begin vorig jaar positief op anabole steroïden.

Betsema werd betrapt bij een wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide (27 januari) en een Superprestige-wedstrijd in Middelkerke (16 februari) en ook haar B-staal bleek positief.

Uit de maandag gepubliceerde verklaring van de UCI blijkt dat Betsema uiteindelijk is geschorst van 5 april tot en met 4 oktober. Nu de hele procedure is afgerond, mag ze weer in actie komen.

"Yes, ik mag per direct weer crossen! Ontzettend blij en opgelucht met dit onwijs goede nieuws. Morgen vertel ik hier meer over", laat Betsema weten in een bericht op Instagram.

De Texelse reageerde begin vorig jaar onthutst toen ze positief testte en heeft altijd stellig ontkend dat ze bewust doping heeft gebruikt. "Wat vreselijk om dit nieuws te krijgen terwijl ik met ziel en zaligheid bezig ben met de sport", liet ze onder meer weten.

Betsema beleefde haar internationale doorbraak

Betsema brak vorig seizoen internationaal door. De rijdster van de Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal begon het seizoen als de nummer 89 van de UCI-ranglijst en sloot af als nummer vier.

Ze veroverde onder meer brons op het EK in Rosmalen en eindigde op het WK en het NK net naast het podium. Betsema won in totaal vijftien crosses, waaronder een wereldbeker in Koksijde en de Superprestige-wedstrijd in Middelkerke, waar ze dus positief testte.

Waarschijnlijk maakt Betsema zaterdag al haar rentree bij de Kasteelcross in het Belgische Zonnebeke.