Mathieu van der Poel kan in april zijn debuut maken in Parijs-Roubaix. Alpecin-Fenix, de ploeg van de winnaar van de Amstel Gold Race, heeft maandag een wildcard gekregen van de organisatie van de kasseienklassieker.

Het Belgische Alpecin-Fenix is geen WorldTour-team en daardoor voor deelname aan grote koersen afhankelijk van wildcards.

Eerder kreeg de ploeg van Van der Poel al uitnodigingen voor de Italiaanse klassiekers Strade Bianche (7 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) en de Ronde van Catalonië (23-29 maart).

Alpecin-Fenix is bovendien zeker van deelname aan de zes Vlaamse eendagskoersen die georganiseerd worden door Flanders Classics: Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl.

Naast de negentien WorldTour-ploegen en Alpecin-Fenix zullen ook de Franse teams Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept, Nippo-Delko One Provence en Arkéa Samsic en het Belgische Circus-Wanty Gobert op zondag 12 april aan de start staan van Parijs-Roubaix.

Van der Poel richt zicht eerst nog op veldrijden

Van der Poel kondigde vorig seizoen al aan dat hij dit jaar voor het eerst Parijs-Roubaix wil rijden. In 2019 sloeg hij de 'Hel van het Noorden' over, omdat zijn ploeg wilde waken voor overbelasting in het eerste klassieke voorjaar van de 25-jarige alleskunner.

'MVDP' zal zijn wegseizoen waarschijnlijk half februari beginnen in de Ronde van de Algarve. Het is nog niet zeker hoe zijn programma er precies uit zal zien, want de ploegleiding van Alpecin-Fenix wil eerst afwachten hoe Van der Poel zijn veldritseizoen verteert.

De regerend wereldkampioen in het veld rijdt deze winter nog de Kasteelcross in Zonnebeke (25 januari), de wereldbeker in het Brabantse Hoogerheide (26 januari) en het WK in het Zwitserse Dübendorf (2 februari).