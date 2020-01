Wout van Aert is maandag zoals verwacht opgenomen in de Belgische selectie voor het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. De drievoudig wereldkampioen is voldoende hersteld van zijn zware valpartij in de Tour de France van vorig jaar.

Naast Van Aert zijn ook Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans geselecteerd door bondscoach Sven Vanthourenhout. Gianni Vermeersch valt buiten de boot.

De 25-jarige Van Aert won het WK veldrijden in 2016, 2017 en 2018. Vorig jaar pakte hij zilver achter Mathieu van der Poel.

De renner van Jumbo-Visma liep in juli bij een valpartij in de tijdrit van de Tour een diepe vleeswond op in zijn heup. Na meerdere operaties maakte hij eind december zijn rentree met een vijfde plek in de Azencross. Daarna reed hij ook nog in Gullegem (vierde) en bij het Belgisch kampioenschap (vijfde).

"Ik denk dat de WK-selectie wel goed gaat komen", zei Van Aert vorige week al. "Dat is iets waar ik een tijd geleden zeker niet aan dacht. Dit is een mooie opsteker en hopelijk kan ik nog in een stijgende lijn gaan richting het WK."

De mannen rijden hun WK op zondag 2 februari.