Annemarie Worst heeft zondag de wereldbekerwedstrijd in het Franse Nommay gewonnen. Ze rekende in de sprint af met landgenote Ceylin del Carmen Alvarado.

De twee Nederlandse vrouwen reden in de cross lange tijd vooraan met de Amerikaanse Kate Compton. Zij werd op enkele seconden achterstand derde.

Het is voor Worst haar derde zege dit seizoen in de wereldbeker. Ze was eerder de sterkste in Bern en Tabor. Alvarado was alleen in Koksijde de beste, maar staat wel aan de leiding van het klassement.

Alvarado kende op Franse bodem een slechte start. Ze schoot uit haar pedaal en ging vlak daarna tegen de vlakte. Ze meldde zich na een korte inhaalrace aan het begin van de tweede ronde weer voorin bij Worst en de Française Marion Norbert-Riberolle.

Die thuisrijdster viel later met versnellingsproblemen weg, terwijl Compton vooraan aansloot. Het drietal Alvarado-Worst-Compton sloeg vervolgens een groot gat met de rest van het veld.

In de laatste ronde leek Compton even te moeten passen, maar de Amerikaanse wist zich terug te knokken in het wiel van de Nederlandse vrouwen. In de lange sprint was ze echter niet opgewassen tegen Worst, die ook Alvarado achter zich hield.