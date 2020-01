Chris Froome is blij dat hij zes maanden na zijn zware valpartij volledig mee kan trainen met zijn teamgenoten. De 34-jarige renner zal zich het komende half jaar volledig richten op fit genoeg worden om eind juni weer in topvorm te zijn voor de Ronde van Frankrijk.

"Ik heb maar één afspraak in mijn agenda staan en dat is de Tour de France", zegt Froome vrijdag in een interview op de site van zijn ploeg Team INEOS. "Tot die tijd probeer ik bij elke training en in elke koers het beste uit mezelf te halen, in de hoop dat ik er klaar voor ben bij de Tour-start in Nice."

De Tour-winnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017 ging vorig jaar juni bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné keihard onderuit en liep daarbij breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op. Zijn herstel duurde lang en was zwaar, maar meedoen aan de Ronde van Frankrijk in 2020 was vanaf het begin het doel.

"Het afgelopen half jaar was de zwaarste periode uit mijn carrière, ook mentaal. Maar het vooruitzicht om voor mijn vijfde gele trui in Parijs te gaan, was een ontzettend grote bron van motivatie. Door mijn ongeluk wil ik nog liever terugkeren op topniveau. Ik weet niet of het me gaat lukken, maar ik ga er alles aan doen."

249 Dit zijn de etappes van de Tour de France in 2020

'Ik mag alles weer doen'

Froome is deze week met zijn ploegmaats op Gran Canaria voor zijn eerste trainingskamp van 2020. Vorige week kwamen er via Italiaanse media geruchten naar buiten dat de Brit na twee dagen trainingskamp op Mallorca alweer naar huis zou zijn gegaan, maar Froome schreef zondag op Twitter dat dat niet het geval is en er geen zorgen zijn.

"Ik heb het groene licht gekregen om weer alles te mogen doen", zegt de in Kenia geboren renner vrijdag. "Ik zit in de overgangsfase van revalideren naar weer normaal trainen. Dit is echt een sleutelperiode, want ik moet hard werken om weer een basis te leggen."

"Ik weet dat de komende maanden heel zwaar zullen worden, want ik heb veel in te halen. Het is lastig om van zo'n laag punt te beginnen, maar ik zie nog elke week progressie en dat is heel positief. Het is fantastisch dat ik nu weer hetzelfde kan doen als de rest van de ploeg, daar heb ik sinds mijn ongeluk voor gewerkt."

Froome zal, mits fit, samen met titelverdediger Egan Bernal en de Tour-winnaar van 2018 Geraint Thomas in de Tour-selectie van Team INEOS zitten. De Ronde van Frankrijk begint op 27 juni in Nice en eindigt op 19 juli in Parijs.