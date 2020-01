De Europese wielerbond UEC zal volgend jaar voor het eerst een 'super-EK' organiseren. In een periode van twee weken zullen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk Europese kampioenschappen in zes wielerdisciplines worden gehouden.

Vertegenwoordigers van de UEC waren vrijdag in Minsk om de laatste details uit te werken. De verwachting is dat binnen een paar weken de definitieve handtekeningen zullen worden gezet.

Het 'super-EK' zal bestaan uit de disciplines wegwielrennen, mountainbike, baanwielrennen, BMX Supercross (de olympische versie van BMX), BMX Freestyle en Gran Fondo (een lange toertocht).

Veldrijden staat als wintersport niet op het programma van het evenement, dat gehouden zal worden van 1 tot en met 15 augustus 2021.

De UEC is van plan om het 'super-EK' eens in de vier jaar te houden. De bond hoopt door de samenvoeging van meerdere disciplines op meer (tv-)aandacht. "Dit is een keerpunt in onze geschiedenis", aldus UEC-voorzitter Rocco Cattaneo. "Een paar maanden geleden leek het nog een ambitieus project en nu is het realiteit."

Sinds 2018 bestaat er al een gecombineerd EK voor olympische sporten als atletiek, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon. De tweede editie van dat vierjaarlijkse evenement is in 2022 in München.

De EK baanwielrennen was vorig jaar in Apeldoorn. (Foto: Pro Shots)