Team INEOS staat komende zomer waarschijnlijk net als Jumbo-Visma met drie potentiële winnaars aan de start van de Tour de France. Egan Bernal en Geraint Thomas zijn present en normaal gesproken geldt dat ook voor Chris Froome, zo heeft teambaas Dave Brailsford van de Britse ploeg donderdag bevestigd.

De 23-jarige Bernal geldt in de Tour als titelverdediger en Thomas (33) is de winnaar van de Tour de France van 2018. Afgelopen zomer eindigde hij achter ploegmaat Bernal als tweede in het klassement.

De 34-jarige Froome is de Tour-winnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017 en won ook de Vuelta a España (2011 en 2017) én de Giro (2018). Vorig jaar miste hij echter alle grote rondes door een zware val in aanloop naar het Critérium du Dauphiné.

Brailsford gaat er voorzichtig van uit dat Froome, die nog altijd herstellende is, op tijd in topvorm is voor de Tour. "Hij is op de weg terug en verlangt naar zijn vijfde Tour-zege. Hij werkt heel, heel hard naar het niveau dat nodig is om echt mee te doen."

Bernal, Thomas en Froome krijgen in Frankrijk te maken met onder anderen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk, het toptrio van Jumbo-Visma, dat dit jaar vol inzet op de Tour.

De Nederlandse formatie hoopt de hegemonie van Team INEOS - voorheen Team Sky - te doorbreken. Met drie eindzeges van Froome en het succes van Thomas en Bernal werd 'La Grande Boucle' de laatste vijf jaar door de Britse ploeg gewonnen.

Carapaz en Dennis naar Giro

Brailsford maakte donderdag ook bekend dat aanwinsten Richard Carapaz en Rohan Dennis namens Team INEOS de Giro d'Italia rijden.

Team INEOS nam Carapaz, die de Giro vorig jaar won en de eerste Ecuadoraan was die een grote ronde op zijn naam schreef, over van Movistar. Tijdritspecialist Dennis vertrok na een conflict bij Bahrain Merida en tekende ruim een maand geleden bij INEOS.

De Giro is van 9 mei tot en met 31 mei. De Tour begint op 27 juni en eindigt op 19 juli.