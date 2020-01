De Belgische wielerploeg Lotto Soudal heeft een alcoholverbod ingesteld, waardoor renners en stafleden tijdens wedstrijden en trainingskampen niet meer mogen drinken.

"Het hoort bij de manier van samenleven", zegt teambaas John Lelangue dinsdag tegen Het Nieuwsblad. "Het gros van het personeel vond dit ook een goed idee. We blijven een sympathieke ploeg, maar zonder alcohol. Samen een kop koffie drinken is ook leuk."

In het wielrennen is het vrij gebruikelijk dat er bij het eten na een koers wijn of champagne op tafel staat of dat stafleden nog een biertje drinken in de bar van het hotel. Bij Lotto Soudal mochten renners al geen alcohol of verdovende middelen gebruiken en die maatregel geldt nu voor alle leden van de ploeg.

Lelangue geeft veiligheid en het imago van zijn ploeg als redenen voor het alcoholverbod.

"Bijna elk personeelslid moet op bepaalde momenten van de dag met de auto rijden. Dan lijkt het ons beter om alcohol te bannen. En elk personeelslid draagt tijdens koersen kledij van de ploeg met onze sponsors op. We zijn allemaal ambassadeurs van Lotto Soudal."

Lotto Soudal boekte vorig jaar 23 zeges. (Foto: Pro Shots)

'Geen link met incident in Vuelta'

Lotto Soudal kwam vorig jaar negatief in het nieuws door een incident rondom coach en ploegleider Kevin De Weert, die tijdens de Vuelta a España geschorst werd door zijn ploeg voor incidenten tijdens de Tour de France en de Vuelta.

Volgens Belgische media werd De Weert bestraft vanwege drankmisbruik, al heeft Lotto Soudal dat nooit bevestigd.

Lelangue stelt dinsdag dat het incident met de oud-bondscoach van België "absoluut niks" te maken heeft met het nu ingestelde alcoholverbod. "We hadden al een gedragscode. Ik heb die nu nog wat aangepast uit veiligheidsoverweging."

"Bij speciale evenementen zoals een zege, een verjaardag of een receptie kan er uiteraard wel geklonken worden met een glas champagne. Het is aan de ploegleider tijdens de wedstrijd om te oordelen wanneer er sprake is van een speciaal event."