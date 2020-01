Edo Maas heeft maandag een bemoedigende stap vooruit gemaakt in zijn revalidatie van een dwarslaesie. De 19-jarige renner van Team Sunweb kon maandag voor het eerst een stukje lopen met behulp van krukken en een bewegingsapparaat.

Maas plaatste de beelden op zijn instagram-pagina en liet daarbij zien geen gebrek te hebben aan zelfspot. Hij tagde namelijk bij zijn post Usain Bolt, de inmiddels gestopte Jamaicaanse atleet die met een tijd van 9,58 seconden recordhouder is op de 100 meter.

De Rotterdammer liep de dwarslaesie in oktober op in de Piccolo Lombardia, de belofteversie van de Ronde van Lombardije. Hij knalde in de afdaling van de Madonna del Ghisallo op een auto, die op het parcours gereden was.

Maas werd met breuken aan nek, rug en gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij onderging daar diverse operaties aan zijn rug en gezicht, waarna de artsen constateerden dat de breuk in zijn rug tot een dwarslaesie had geleid.

Maas debuteerde in opleidingsploeg van Sunweb

Team Sunweb liet een aantal dagen na het ongeluk in een eerste update weten dat het op dat moment niet aannemelijk is dat de functionaliteit in de benen van Maas terugkeert en het is onduidelijk hoe dat er nu voorstaat.

De Duitse ploeg verzocht na het incident met Maas de internationale wielerunie UCI "alles in het werk te stellen om de veiligheid van de teams en de renners in wedstrijden te waarborgen".

Maas maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de opleidingsploeg van Team Sunweb. Hij reed onder meer de beloftewedstrijd van Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, maar haalde beide keren de finish niet.