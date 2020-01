Ceylin del Carmen Alvarado gaat begin volgende maand bij het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf voor de titel bij de elite. De kersverse Nederlands kampioene heeft maandag definitief besloten niet bij de beloftes te starten.

"Na mijn prestaties van de afgelopen weken hebben we alles nog eens opnieuw geanalyseerd. Ik denk dat ik als belofte nu een unieke kans krijg om bij de elites mee te dingen voor de regenboogtrui. Die kans wil ik ook met beide handen grijpen", zegt de 21-jarige Alvarado in een persbericht van de KNWU.

"Het idee dat ik de regenboogtrui een jaar mag dragen - mocht ik winnen - speelt ook mee. Dat is bij een eventuele beloftetitel ook anders."

De in de Dominicaanse Republiek geboren Rotterdamse kent dit seizoen haar definitieve doorbraak in het veldrijden. Ze won al twaalf wedstrijden op het hoogste niveau, waaronder zondag voor het eerst de Nederlandse titel bij de elite. Dit kalenderjaar is ze nog ongeslagen in vier crossen.

"Ceylin rijdt de laatste periode exceptioneel goed en bevestigde ook zondag op het NK veldrijden dat ze er klaar voor is om bij de elite-vrouwen te starten om voor de wereldtitel te strijden", aldus bondscoach Gerben de Knegt.

Ceylin del Carmen Alvarado won zondag in Rucphen de Nederlandse titel. Het zilver ging naar Annemarie Worst (links) en het brons naar Lucinda Brand (rechts). (Foto: Pro Shots)

Alvarado pakte vorig jaar WK-brons bij beloftes

Alvarado wilde bij de WK eigenlijk starten bij de beloftes, omdat het haar in vier pogingen nog niet gelukt is om wereldkampioen te worden in de categorie voor rijdsters jonger dan 23 jaar. Vorig jaar startte ze als de grote favoriet in het Deense Bogense, maar werd ze slechts derde. In 2018 pakte ze zilver.

De renster van Alpecin-Fenix, de leidster op de wereldranglijst en in het klassement van de wereldbeker, deed in november in het Italiaanse Silvelle bij het EK veldrijden wel mee bij de beloftes. Ze pakte voor het tweede jaar op rij de Europese titel.

De elite-vrouwen rijden hun WK op zaterdag 1 februari. Vorig jaar ging de wereldtitel voor het derde jaar op rij naar de Belgische Sanne Cant. Thalita de Jong (2016) is de laatste Nederlandse die goud won op het wereldkampioenschap.