Mathieu van der Poel kroonde zich zondag voor het zesde jaar op rij tot nationaal kampioen bij het veldrijden. De Nederlander was in Rucphen ook de topfavoriet en springt daardoor geen gat in de lucht.

"Of het een verplicht nummertje is? Uiteraard wil ik gewoon Nederlands kampioen worden. Maar als ik niet zou winnen, zou ik pas beseffen hoe belangrijk deze titel is", zei Van der Poel na afloop van de race tegen de NOS.

De 24-jarige Van der Poel vindt de zege, ondanks zijn favorietenrol, geen uitgemaakte zaak. "Er moet nog altijd gereden worden. Het is niet zo dat ik met een instelling rijd dat ik toch wel ga winnen. Maar in een laatste ronde, als je ook nog wil genieten, is scherp en geconcentreerd blijven wel het moeilijkst."

Achter Van der Poel eindigde Lars van der Haar op gepaste afstand op de tweede plaats. Het brons ging in Noord-Brabant naar Joris Nieuwenhuis.

"In het begin heeft Lars mij nog wel onder druk gezet, maar ik wist dat hij op een gegeven moment zou breken", vervolgde Van der Poel, die lang niet altijd voluit hoefde te gaan. "Je hebt op zo'n parcours maar een paar stroken waar je op de limiet kan rijden. Verder moet je gewoon zo goed mogelijk door de bochten gaan."

Mathieu van der Poel werd voor de zesde keer op rij Nederlands kampioen. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel rekent op Van Aert bij WK

Van der Poel kroonde zich in november ook al opnieuw tot Europees kampioen. Begin februari hoopt hij ook zijn wereldtitel met succes te kunnen verdedigen. Van der Poel verwacht dan ook weer een strijd met drievoudig wereldkampioen Wout van Aert.

"Hij wordt beter en beter dus ik ben heel benieuwd. De Vlamen tegen Mathieu van der Poel op het WK? Dat is de laatste jaren al zo, dus dat is niets nieuws.", aldus Van der Poel.

Voor het WK komt Van der Poel nog in actie in Otegem, Zonnebeke en Hoogerheide. In de tussentijd gaat de regerend wereldkampioen ook nog op stage naar Spanje.