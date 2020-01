De kans is groot dat Ceylin del Carmen Alvarado volgende maand bij de WK veldrijden niet bij de beloftes, maar bij de elite aan de start verschijnt. De 21-jarige Rotterdamse pakte zondag in Rucphen de Nederlandse titel.

Maandag maakt Del Carmen Alvarado haar definitieve keuze bekend, maar zondag liet ze al doorschemeren dat ze vermoedelijk voor de elite kiest. "Wie weet, we zullen het zien", zei de renster van Alpecin-Fenix met een grote lach op haar gezicht tegen het AD.

"We hebben het er met de ploeg over gehad. Ik zou eigenlijk voor de regenboogtrui bij de beloften gaan, maar misschien gaan we dat nu veranderen."

Del Carmen Alvarado rijdt dit seizoen met dispensatie bij de elite. Ze won deze winter negen van de twintig veldritten waar ze aan de start verscheen.

Alleen Cant is gevaar voor Nederland op WK

Het veldritseizoen wordt sowieso gedomineerd door de Nederlandse vrouwen. De NK van zondag werd dan ook omschreven als het officieuze WK.

Bij de echte WK, in het eerste weekend van februari in het Zwitserse Dübendorf, houdt Del Carmen Alvarado rekening met de Belgische titelverdediger Sanne Cant. "Sanne rijdt dit jaar wat minder dan normaal, maar ze kan zeker meedoen om de prijzen. Op het WK zal ze goed zijn", aldus de renster van Alpecin-Fenix tegen NOS.

Vorig jaar ging Del Carmen Alvarado als grote favoriet van start bij de beloftes, maar werd ze verrassend verslagen door Inge van der Heijden. "Ik heb nog iets goed te maken na vorig jaar", vindt Del Carmen Alvarado. "Aan de andere kant is een regenboogtrui bij de elite veel meer waard dan bij de beloftes."

Marianne Vos zal niet deelnemen aan het WK. De zevenvoudig wereldkampioen maakte kort na de NK bekend dat ze zich aan haar lies laat opereren.