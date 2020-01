Marianne Vos komt dit veldritseizoen niet meer in actie. De voormalig wereldkampioene wordt komende week geopereerd aan een liesaandoening.

De 32-jarige Brabantse, die zondag nog als vijfde eindigde bij het NK, heeft al langer klachten. Ze gaat donderdag onder het mes, waardoor haar crossseizoen erop zit.

Door de ingreep mist Vos onder meer begin februari het WK, dat in het Zwitserse Dübendorf wordt gehouden. Ze won de wereldtitel voor het eerst in 2006, waarna ze van 2009 tot en met 2014 onverslaanbaar was.

Een achtste titel zit er dit seizoen hoe dan ook niet in. "De laatste tijd is uit onderzoeken duidelijk geworden wat de oorzaak is: een knik in de liesslagader", zegt Vos in een persbericht van haar ploeg. "In overleg met het medisch team van CCC-Liv heb ik besloten om zo snel mogelijk een operatie te laten uitvoeren."

Vos circa zes weken aan de kant

Vos hoopt zes weken na de ingreep weer vol te kunnen trainen, waardoor haar wegseizoen in principe niet in gevaar komt. "Als alles volgens plan verloopt, kan ik het lichaam zes weken na de ingreep weer volledig belasten", meldt ze.

Volgens Vos kon haar optreden op het NK, waar de titel werd gepakt door Ceylin del Carmen Alvarado, fysiek gezien geen kwaad. "Ik wilde me in rust voorbereiden om zo fit mogelijk te zijn en vandaag nog één keer alles te geven."

De blessure van Vos komt vaker voor onder wielrenners. Zo werd onder anderen Steven Kruijswijk zes jaar geleden geholpen aan een soortgelijke kwaal. Hij keerde daarna op topniveau terug.