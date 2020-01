Mathieu van der Poel is voor de zesde keer op rij Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 24-jarige wielrenner reed zondag in Rucphen van start tot finish aan de leiding. Zijn ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado pakte bij de vrouwen haar eerste titel.

Van der Poel stond als torenhoog favoriet aan de start in Noord-Brabant en stelde het publiek niet teleur. Op het bochtige parcours nam de regerend Europees en wereldkampioen in het veld al in de eerste ronde afstand van de concurrentie, waarna hij onbedreigd naar de overwinning reed.

Lars van der Haar legde net als vorig jaar beslag op het zilver. De Nederlands kampioen van 2013 en 2014 gaf ruim een halve minuut toe op de ontketende Van der Poel, die onderweg veel renners op een rondje achterstand zette.

Joris Nieuwenhuis reed in de technische 'Camiels Carrousel', vernoemd naar ex-veldrijder Camiel van den Bergh, naar de derde plaats. Corné van Kessel, die vorig jaar nog derde werd, viel deze keer net naast het podium.

Mathieu van der Poel kwam solo over de meet. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel evenaart vader met zes titels

Van der Poel pakte in 2015 zijn eerste nationale titel in het veld en ook in de jaren daarna was hij telkens de sterkste. Hij evenaart nu zijn vader Adrie, die eveneens zes keer Nederlands kampioen werd in het veld. Hennie Stamsnijder is recordhouder met negen titels.

De Sportman van het Jaar werd in het verleden ook al Nederlands kampioen op de weg en met de mountainbike. Op dat laatste onderdeel doet hij later dit jaar bij de Olympische Spelen in Tokio een gooi naar de medailles.

In België ging de winst naar Laurens Sweeck, die zijn eerste nationale titel veroverde. Sweeck bleef Eli Iserbyt en Toon Aerts voor. Drievoudig kampioen Wout van Aert, die pas net weer terug is na zijn zware val in de Tour de France van afgelopen jaar, kwam als vijfde over de meet.

Ceylin del Carmen Alvarado komt juichend over de finish. (Foto: Pro Shots)

Del Carmen Alvardo pakt eerste titel bij vrouwen

Bij de vrouwen was de strijd een stuk spannender, met vijf rensters die aan elkaar gewaagd waren. Het talent Del Carmen Alvardo bleek de sterkste en greep bij haar debuut op een NK bij de senioren meteen de titel.

Al vroeg in de cross ontstond een kopgroep van vijf met behalve Del Carmen Alvarado ook Lucinda Brand, Marianne Vos en de ploeggenotes Annemarie Worst en Yara Kastelijn. Na zo'n twintig minuten plaatste Del Carmen Alvarado de beslissende aanval.

De 21-jarige Rotterdamse, die vorig jaar nog nationaal kampioen bij de beloften werd, reed snel weg bij de vier achtervolgers. De renster van Alpecin-Fenix kwam na 42 minuten met een halve minuut voorsprong juichend over de streep in Rucphen.

Worst en titelverdediger Brand waren de besten van de vier achtervolgers en grepen ver achter Del Carmen Alvarado respectievelijk het zilver en brons. Kastelijn werd vierde door zesvoudig kampioen Vos voor te blijven.

Ceylin del Carmen Alvarado op het podium tussen Annemarie Worst en Lucinda Brand. (Foto: Pro Shots)