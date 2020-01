Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel gaan dit jaar voor Deceuninck-Quick-Step van start in de Giro d'Italia. Het betekent voor de Nederlands kampioen zijn debuut in de Ronde van Italië, terwijl het Belgische toptalent voor het eerst zal deelnemen aan een grote ronde.

"Het is een heel mooie Giro voor sprinters", zei de 23-jarige Jakobsen vrijdag tegen Wielerflits. "De twee dagen na de proloog zijn er meteen twee sprints en dat zijn al bijna net zo veel kansen als in de Vuelta."

Jakobsen maakte vorig jaar zijn debuut in een grote ronde. De renner uit Gelderland reed de Vuelta a España en won meteen twee ritten, waaronder de slotetappe in Madrid. Eerder dat jaar kroonde hij zich voor het eerst tot Nederlands kampioen.

"Er staat de grootste rode cirkel om deze Giro", vervolgde Jakobsen. "Iljo Keisse gaat mee als koerskapitein. Daarnaast kan ik in de sprints rekenen op Mikkel Frølich Honoré, Davide Ballerini en Florian Sénéchal. Dat is geen onaardige lead out, denk ik."

Jakobsen kan in de Giro rekenen op de nodige concurrentie, want ook topsprinters Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Peter Sagan en Pascal Ackermann zullen aan de start staan van de eerste grote ronde van het jaar.

Remco Evenepoel zal zijn debuut gaan maken in een grote ronde. (Foto: Pro Shots)

Evenepoel: 'Zal enorme ervaring zijn'

"Het zal een enorme ervaring voor me zijn en ben benieuwd hoe ik het zal beleven. We zullen zien hoe het gaat, ik heb er heel veel zin in", aldus de negentienjarige Evenepoel over de Giro.

De jonge Vlaming maakte veel indruk in 2019. Hij won in zijn eerste jaar als prof vijf koersen, met als hoogtepunten winst in de Clásica San Sebastián en goud bij het EK tijdrijden in Alkmaar. Bovendien werd hij tweede bij het WK tijdrijden in Yorkshire.

Zijn prestaties leidden ertoe dat Evenepoel vorige maand als jongste ooit werd verkozen tot Sportman van het jaar in België. Hij liet collega-wielrenner Victor Campenaerts (tweede) en Wout van Aert (derde) achter zich.

Evenepoel heeft voor volgend jaar vier grote doelen naast zijn Giro-deelname: Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegrit op de WK en de Ronde van Lombardije.

De Giro is de eerste grote ronde van het jaar en begint op 9 mei met een tijdrit van 8,6 kilometer in het Hongaarse Boedapest. De Italiaanse rittenkoers eindigt op 31 mei in Milaan.