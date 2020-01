Het Belgische wielertalent Remco Evenepoel gaat dit jaar van start in de Giro d'Italia. Het betekent voor de negentienjarige renner van Deceuninck-Quick-Step zijn eerste deelname aan een grote ronde.

"Het zal een enorme ervaring voor me zijn en ben benieuwd hoe ik het zal beleven. We zullen zien hoe het gaat, ik heb er heel veel zin in", aldus Evenepoel.

De jonge Vlaming maakte veel indruk in 2019. Hij won in zijn eerste jaar als prof vijf koersen, met als hoogtepunten winst in de Clásica San Sebastián en goud bij het EK tijdrijden in Alkmaar. Bovendien werd hij tweede bij het WK tijdrijden in Yorkshire.

Zijn prestaties leidden ertoe dat Evenepoel vorige maand als jongste ooit werd verkozen tot Sportman van het jaar in België. Hij liet collega-wielrenner Victor Campenaerts (tweede) en Wout van Aert (derde) achter zich.

Evenepoel heeft voor volgend jaar vier grote doelen naast zijn Giro-deelname: Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegrit op de WK en de Ronde van Lombardije.

De Giro is de eerste grote ronde van het jaar en begint op 9 mei met een tijdrit van 8,6 kilometer in het Hongaarse Boedapest. De Italiaanse rittenkoers eindigt op 31 mei in Milaan.