Lorena Wiebes rijdt de komende maanden hoogstwaarschijnlijk toch voor Parkhotel Valkenburg. Het management van de Nederlands kampioene op de weg heeft met de directie van de ploeg een tijdelijke oplossing gevonden in een arbeidsconflict.

Het contract van Wiebes bij de Limburgse ploeg loopt nog tot eind 2021, maar in november zei ze al dat niet uit te willen dienen omdat ze in sportief en financieel opzicht een grote stap vooruit kan maken. Om een vertrek af te dwingen, werd een kort geding aangespannen dat donderdag in Alkmaar zou dienen. Dat lijkt nu van de baan.

"We hebben een akkoord bereikt, dat niemand tot tevredenheid zal stellen, maar opgelost is opgelost", zegt hoofdsponsor van de wielerploeg Jos van Mortel woensdag tegen De Limburger. "Zie het als een tijdelijk akkoord. Voorlopig rijdt ze voor ons, maar er kan een moment komen dat ze naar een andere ploeg gaat."

Wiebes voorkomt daarmee dat ze het komende half jaar niet kan koersen. Rensters die voor 1 januari niet naar een andere ploeg zijn overgestapt, krijgen pas op 1 juni een volgende mogelijkheid.

'Willen geen kort geding op haar cv'

De twintigjarige Wiebes zei vorige maand nog dat de band met het management van Parkhotel Valkenburg zodanig was verslechterd dat ze niet meer voor die ploeg wilde rijden. De Mijdrechtse overwoog zelfs een half jaar te gaan kickboksen om fit te blijven.

Wiebes' manager André Boskamp geeft toe dat er uiteindelijk toch water bij de wijn is gedaan. "We zijn er grotendeels uit, het gaat om de finesses. Ik wil voorkomen dat er een kort geding op het cv van Wiebes komt te staan."

Wiebes, die vorig jaar nog een driejarig contract tekende bij Parkhotel Valkenburg, kende afgelopen seizoen haar grote doorbraak. In Ede werd ze Nederlands kampioene op de weg en met vijftien zeges sloot ze het jaar af als nummer één van de UCI-wereldranglijst.