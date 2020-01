Bjarne Riis keert dit seizoen terug in de WorldTour. De winnaar van de Tour de France in 1996 wordt mede-eigenaar van NTT Pro Cycling.

Riis was sinds 2015 niet meer actief op het hoogste niveau in het wielrennen, nadat hij werd weggestuurd als sportief directeur van Tinkoff-Saxo. De Deen wordt woensdag op een persconferentie in Kopenhagen officieel gepresenteerd door het Zuid-Afrikaanse team NTT.

De 55-jarige Deen gaf in 2007 toe dat hij tussen 1993 en 1998 het verboden middel epo had gebruikt in de Tour de France. Omdat het dopinggebruik was verjaard ten tijde van zijn bekentenis, kon de Tour-zege hem niet afgenomen worden.

Riis was tussen 2001 en 2015 ploegleider van CSC, dat later Tinkoff-Saxo werd. Hij moest uiteindelijk vertrekken na een conflict met toenmalig eigenaar Oleg Tinkov.

Daarna werd Riis mede-eigenaar van de Deense Virtu Pro-Veloconcept. De ploeg die sinds 2019 Team Waoo heet, wist de pro-continentale status niet te overstijgen.

NTT heeft vier Denen onder contract

NTT - dat vorig seizoen nog Dimension Data heette - heeft met Michael Valgren en Andreas Stokbro twee Deense renners in de gelederen. Bovendien zijn ploegleiders Lars Michaelsen en Lars Bak afkomstig uit het Scandinavische land.

Het nieuwe seizoen in de WorldTour begint op 21 januari met de Tour Down Under in Australië.