Total Direct Énergie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic mogen komende zomer deelnemen aan de Tour de France, zo maakte de organisatie dinsdag bekend. De drie Franse ploegen hebben allemaal minimaal één Nederlandse renner onder contract.

Alle negentien WorldTour-ploegen waren al verzekerd van deelname aan de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. Het Nederlandse Jumbo-Visma wil met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic een gooi doen naar de eindzege.

De verdeling van de wildcards is goed nieuws voor Niki Terpstra. De 35-jarige klassiekerspecialist reed ook vorig jaar de Tour in dienst van Total Direct Énergie. Voormalig Nederlands kampioen Pim Ligthart rijdt eveneens voor de Franse pro-continentale ploeg.

Total Direct Énergie en diens voorganger Europcar is sinds 2011 onafgebroken aanwezig in de Tour de France. Ook de wildcard voor Arkéa-Samsic is geen verrassing.

De Franse ploeg, die voorheen Fortuneo heette, is sinds 2014 steeds present in de grootste wielerronde. Met de Colombiaan Nairo Quintana en de Fransman Warren Barguil heeft Arkéa-Samsic twee klassementstroeven. Ook de Franse sprinter Nacer Bouhanni en het Nederlandse talent Bram Welten (22) rijden voor de ploeg.

Wanty Gobert grijpt voor het eerst in drie jaar naast wildcard

Ook B&B Hotels heeft met Tom-Jelte Slagter een Nederlander in de gelederen. De dertigjarige heuvelspecialist reed de Tour al in 2014, 2016 en 2018. De Franse klimmer Pierre Rolland is de bekendste renner van de ploeg die pas sinds 2018 bestaat.

Vorig jaar kreeg naast Arkéa-Samsic en Total Direct Énergie ook Wanty Gobert een wildcard van de Tour-organisatie. De Belgische ploeg van onder meer Boy en Danny van Poppel ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 2017 in 'La Grande Boucle'.

De Tour begint op 27 juni met een heuveletappe van 170 kilometer met start en finish in Nice. Drie weken later is de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs.