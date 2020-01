Mathieu van der Poel heeft zondag in de Brussels Universities Cross zijn derde zege van het jaar geboekt. Bij de vrouwen bleef Ceylin del Carmen Alvarado haar landgenote Annemarie Worst nipt voor.

Eli Iserbyt eindigde op 29 seconden achterstand als tweede achter Van der Poel. Corné van Kessel gaf 37 seconden toe en completeerde de top drie in de wedstrijd die meetelt voor de DVV Verzekeringen Trofee.

De 24-jarige Van der Poel nam in de tweede ronde de leiding en leek onbedreigd naar de overwinning te fietsen, tot een valpartij de spanning in de race weer terugbracht. De renner van Alpecin-Fenix raakte met zijn voorwiel een spandoek, sloeg bijna over de kop en zag zijn voorsprong slinken.

In de vijfde ronde versnelde Van der Poel opnieuw en reed hij weg uit een groepje met onder meer Van Kessel en Michael Vanthourenhout. Die leidende positie gaf Van der Poel niet meer uit handen, waardoor hij zijn derde zege van het jaar boekte.

Met de wedstrijden van de afgelopen week - op Nieuwsjaarsdag won Van der Poel in Baal en zaterdag was hij de sterkste in Gullegem - bereidt Van der Poel zich voor op het WK van begin februari in Zwitserland, waar hij zijn titel hoopt te prolongeren. Daarna zal hij zich op het wielrennen op de weg en het mountainbiken richten.

Ceylin del Carmen Alvarado troeft in Brussel haar landgenote Annemarie Worst nipt af. (Foto: Pro Shots)

Del Carmen Alvarado troeft Worst af

Bij de vrouwen waren Del Carmen Alvarado en Worst een klasse apart. De twee Nederlandse rensters kwamen al vroeg op kop en zagen alleen wereldkampioene Sanne Cant (derde) nog enigszins in de buurt komen.

Een klein foutje van Worst in de slotfase van de race zorgde ervoor dat Del Carmen Alvarado met enkele seconden voorsprong als eerste over de finish kwam.

Net als bij Van der Poel was de zege in Brussel voor Del Carmen Alvarado haar derde overwinning van het jaar. Op Nieuwjaarsdag won ze de GP Sven Nys in Baal en zaterdag was ze al de sterkste in Gullegem. De veldrijdster van Alpecin-Fenix boekte in Brussel haar elfde zege van het seizoen.

Een jaar geleden schreven Van der Poel en Del Carmen Alvarado ook al de wedstrijd in Brussel op hun naam.