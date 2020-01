Ceylin del Carmen Alvarado heeft zondag de Brussels Universities Cross op haar naam geschreven. De 21-jarige Rotterdamse troefde in de laatste ronde haar landgenote Annemarie Worst af en boekte zo haar tweede zege in twee dagen tijd.

Wereldkampioene Sanne Cant was de enige renster die nog enigszins in de buurt van de twee Nederlandse veldrijdsters kon blijven en eindigde als derde.

Voor Del Carmen Alvarado was de zege in Brussel al haar derde overwinning van het jaar. Op Nieuwjaarsdag won ze de GP Sven Nys in Baal en zaterdag was Del Carmen Alvarado al de sterkste in Gullegem.

Worst en Del Carmen Alvarado reden in de beginfase van de wedstrijd weg en werden niet meer bijgehaald door hun concurrenten. Een klein foutje van Worst in de slotfase van de race zorgde ervoor dat Alvarado met enkele seconden voorsprong als eerste over de finish kwam.

Later op zondag komt op hetzelfde parcours in Brussel onder anderen Mathieu van der Poel in actie. De wedstrijd bij de mannen gaat om 15.00 uur van start.