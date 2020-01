Mathieu van der Poel heeft zaterdag overtuigend de cyclocross van Gullegem op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen bleef Ceylin del Carmen Alvarado haar landgenoten Yara Kastelijn en Shirin van Anrooij voor.

Van der Poel kreeg in Gullegem concurrentie van onder anderen Wout van Aert, die zijn tweede veldrit van het seizoen reed. De Belg liet zien in steeds betere vorm te verkeren en pakte de leiding in de wedstrijd, al duurde dat niet lang.

De 24-jarige Van der Poel reed bij het ingaan van de tweede ronde al naast Van Aert, net als Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout. De kanshebbers op de zege bleven enkele ronden bij elkaar, waarna Van der Poel in ronde vijf alsnog versnelde.

Met nog drie ronden te gaan was de voorsprong van de regerend wereldkampioen al vijftien seconden en die marge werd beetje bij beetje groter, waardoor zijn overwinning niet meer in gevaar kwam.

Van Aert eindigde als vierde, achter Van Kessel (derde) en Vanthourenhout (tweede). Van der Poel boekte in Gullegem zijn achttiende zege in de negentien crosses waar hij dit seizoen aan de start stond.

De rijder van Alpecin-Fenix rijdt zondag nog een cross in Brussel. Hij bereidt zich voor op het WK van begin februari in Zwitserland, waar hij zijn titel hoopt te prolongeren, en zal zich daarna op het wielrennen op de weg en het mountainbiken richten.

Mathieu van der Poel boekte zijn achttiende zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Volledig Nederlands podium bij vrouwen

Eerder op zaterdag zegevierde Del Carmen Alvarado bij de vrouwen. De Rotterdamse en Kastelijn reden tot de finish samen, waarna Del Carmen Alvarado zich in de eindsprint alsnog de sterkste toonde.

Van Anrooij troefde Rebecca Fahringer af in de strijd om de derde plek en zorgde voor een Nederlands podium. Annemarie Worst zou ook aan de start staan in Gullegem, maar meldde zich af.

De 21-jarige Del Carmen Alvarado won op Nieuwjaarsdag in Baal al de GP Sven Nys, net als Van der Poel. De veldrijdster van Alpecin-Fenix boekte in Gullegem de elfde zege van het seizoen.