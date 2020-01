Het doorgaan van de wielerklassieker Milaan-San Remo op 21 maart is nog onzeker. Drie maanden voor de start zijn de kostbare herstelwerkzaamheden op de Poggio nog lang niet afgerond, meldt de burgemeester van San Remo.

De laatste beklimming van het eerste monument uit het wielerjaar werd in de herfst van vorig jaar geteisterd door aardverschuivingen en zware regenval. In december werden de totale herstelkosten geschat op 10 miljoen euro, maar volgens de burgemeester van San Remo, Alberto Biancheri, is de situatie erbarmelijker dan gedacht.

"Er zijn buitengewone middelen nodig om te kunnen ingrijpen", zei Biancheri tijdens een recente vergadering. "We spreken hier over miljoenen en miljoenen euro's aan schade. We lopen zelfs het risico dat Milaan-San Remo dit jaar niet georganiseerd kan worden." Het schrappen van de Poggio uit het routeschema behoort ook tot de mogelijkheden.

Biancheri deed tijdens het overleg ook een oproep aan de regering om een schadevergoeding over te maken voor de herstelwerkzaamheden. Ook roept hij RCS Sport, de organisator van Milaan-San Remo, op om een duit in het zakje te doen.

Top Poggio op 5 kilometer van de finish

De Poggio is traditioneel de laatste beklimming van Milaan-San Remo en heeft een illustere status in het wielrennen. De top van de heuvel, die 3,5 kilometer lang is met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,5, ligt op 5 kilometer van de finish en is de laatste mogelijkheid voor vluchters om zich te ontdoen van de sprinters.

Julian Alaphilippe won vorig jaar Milaan-San Remo, mede dankzij een demarrage op de Poggio. De Franse 'puncheur' sprintte in een kleine groep vluchters naar zijn eerste zege in de Italiaanse eendagskoers. Hij bleef de Belg Oliver Naesen (tweede) en de Pool Michal Kwiatkowski (derde) voor.

Mathieu van der Poel hoopt dit jaar deel te nemen aan Milaan-San Remo. De 24-jarige Nederlander heeft met zijn kersverse ploeg Alpecin-Fenix een wildcard aangevraagd bij de organisatie, zo werd ook vrijdag bekend.

Milaan-San Remo is de eerste van de vijf monumenten die ook dit jaar verreden worden. De Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april), de Amstel Gold Race (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) staan later in 2020 op het programma.