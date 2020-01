Mathieu van der Poel wil in april graag proberen om voor het tweede jaar op rij de Amstel Gold Race te winnen, maar de 24-jarige Nederlander weet gezien zijn overvolle seizoen in 2020 nog niet of het verstandig is om de Limburgse heuvelklassieker te rijden.

"Ik zal moeilijke keuzes moeten maken", zei Van der Poel vrijdag in Badhoevedorp bij de presentatie van zijn ploeg Alpecin-Fenix. "2020 zou nog weleens drukker kunnen worden dan 2019 en we moeten uitkijken dat het niet te veel wordt."

De alleskunner is in ieder geval van plan om een week voor de Amstel Gold Race zijn debuut te maken in Parijs-Roubaix (12 april). "Het is bij andere renners gebleken dat de combinatie Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race een moeilijke is", aldus Van der Poel. "Maar dan wordt er iets in mij getriggerd dat ik wil bewijzen dat dat níét zo is."

"Hoe dan ook is de Amstel Gold Race een heel speciale koers en dat zal het altijd blijven. Dus het wel of niet rijden van de 'Amstel' is een van de lastige beslissingen die ik dit jaar zal moeten nemen."

Amstel Gold Race-organisator Leo van Vliet, die vorig jaar zijn eerste Nederlandse winnaar sinds 2001 (Erik Dekker) mocht vieren, was vrijdag ook in Badhoevedorp en onderbrak het interview van Van der Poel om hem raad te geven. "Je moet zelf de keuze maken", zei de oud-renner. "Of je nu wel of niet rijdt in de Amstel Gold Race, niemand twijfelt aan jouw beslissing."

Mathieu van der Poel (tweede van rechts) zit bij de ploegpresentatie naast managers Philip (links) en Christophe Roodhooft. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

Roodhooft: 'Ook Mathieu is maar een mens'

De belangrijkste conclusie van de ploegpresentatie van Alpecin-Fenix is dat het wegprogramma van Van der Poel nog allesbehalve vastligt. Zeker is dat hij zich tot en met het WK van 2 februari in het Zwitserse Dübendorf nog volledig richt op het veldrijden en dat zijn belangrijkste doel van 2020 is om eind juli in Tokio olympisch kampioen te worden op de mountainbike.

Door de unieke combinatie van drie wielerdisciplines op het hoogste niveau moet Van der Poel samen met zijn ploeg goed nadenken over zijn programma, ook in het klassieke voorjaar. "Mathieu zal niet alles gaan rijden", benadrukte Roodhooft. "We willen voorzichtig zijn en moeten afwachten hoe hij uit het crossseizoen komt. Ook Mathieu is maar een mens, het kan niet steeds maar én, én, én zijn. Het is zaak om het moment dat je vaststelt dat het te veel is geweest voor te zijn."

"We hebben wel een basisprogramma voor Mathieu, maar we willen ons daar niet op vastpinnen. Want we kunnen nu nog niet weten hoe hij zich over een maand of twee maanden voelt. Is het vaak slecht weer? Krijgt hij te maken met valpartijen? 2019 was een geweldig seizoen voor ons, maar dat kwam ook doordat we weinig pech hadden."

Van der Poel erkende dat hij in 2020 af en toe afgeremd zal moeten worden. "Als ze mij vragen om te koersen, ben ik altijd de eerste die ja zegt. Maar achteraf stel je soms vast dat je misschien beter wat rust had kunnen inbouwen. Samen met de ploegleiding zal ik mijn programma vaststellen en ik denk dat ik op de weg weer tot twintig tot dertig koersdagen zal komen."

Alpecin-Fenix heeft wildcards nodig

Het programma van Van der Poel is ook afhankelijk van welke wildcards Alpecin-Fenix zal krijgen voor WorldTour-koersen, want als procontinentale ploeg is de Belgische formatie in de grootste wedstrijden niet automatisch verzekerd van startrecht.

Alpecin-Fenix mag in ieder geval rijden in de zes Vlaamse eendagskoersen die georganiseerd worden door Flanders Classics (Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl) en in de Ronde van Catalonië (23-29 maart).

Verder staan er verzoeken uit bij het Italiaanse RCS voor Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) en bij de Franse organisator ASO voor Parijs-Roubaix (12 april), de Waalse Pijl (22 april) en de in Nederland startende Vuelta a España (14 augustus-6 september).

"We rekenen erop dat we Parijs-Roubaix mogen rijden met Mathieu", aldus Roodhooft. "Op onze vragen aan de RCS hebben we geen 'nee' als antwoord gekregen, maar de RCS worstelt met het feit dat ze niet heel veel wildcards hebben. Als we een wildcard krijgen voor de Tirreno, nemen we Mathieu mee. Zo niet, dan gaat hij dan mee op trainingskamp."

Ook voor de Amstel Gold Race moet Alpecin-Fenix nog een wildcard krijgen. Roodhooft: "Dat heeft vooral te maken met Leo van Vliet. Als de garantie op de aanwezigheid van Mathieu dé bepalende factor is, dan is het onzeker of dat gaat lukken. Op dit moment kunnen wij dat niet garanderen, want we kunnen Mathieu niet zeven dagen per week laten koersen."