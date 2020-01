Wielrenster Sofie De Vuyst komt voorlopig niet in actie voor haar nieuwe ploeg Mitchelton-SCOTT. De Australische formatie wil een tweede dopingtest van de in september positief bevonden Belgische afwachten.

De 32-jarige De Vuyst, die beweert dat ze onschuldig is, testte vorig jaar positief op exogene steroïden. Ze had in april de Brabantse Pijl gewonnen.

Op het moment van haar positieve dopingtest had De Vuyst, die voor Parkhotel Valkenburg reed, al een contract voor 2020 getekend bij Mitchelton-SCOTT. Die ploeg schort haar verbintenis nu op.

De Vuyst heeft het beste seizoen uit haar carrière achter de rug. Naast haar zege in de Brabantse Pijl werd ze in 2019 tweede in de naar haar vernoemde Flanders Ladies Classic en eindigde ze als veertiende in de WK-wegwedstrijd.

Dankzij die prestaties werd ze in november verkozen tot Flandrienne van het Jaar, de titel voor beste Vlaamse wielrenster van het jaar. Bij Mitchelton-SCOTT is ze ploeggenoot van onder anderen de Nederlanders Annemiek van Vleuten, Janneke Ensing en Moniek Tenniglo.

Sofie De Vuyst was in april vorig jaar de sterkste in de Brabantse Pijl. (Foto: Getty Images)