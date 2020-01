Mathieu van der Poel is met een overtuigende zege in de GP Sven Nys begonnen aan het nieuwe jaar. De wereldkampioen reed zijn eerste veldrit voor Alpecin-Fenix, dat met Ceylin del Carmen Alvarado ook de cross bij de vrouwen won.

Van der Poel boekte in Baal zijn zeventiende zege in de achttien crosses waar hij deze winter aan de start verscheen. De Sportman van het Jaar 2019 won alleen niet in de Hotondcross in Ronse, waar hij genoegen moest nemen met een derde plaats.

In de GP Sven Nys ontbraken Toon Aerts en Wout van Aert, zodat alleen Eli Iserbyt het 'VDP' enigszins lastig kon maken. Na drie van de acht rondes moest het Belgische talent de wereldkampioen echter laten gaan.

Van der Poel won met ruim twintig seconden voorsprong. In de strijd om de tweede plek hield Iserbyt de Brit Tom Pidcock nipt achter zich. Corné van Kessel werd vierde.

Del Carmen Alvarado voert geheel Nederlands podium aan

De 21-jarige Del Carmen Alvarado bezorgde de nieuwe ploeg Alpecin-Fenix de eerste zege. Het Duitse en Italiaanse bedrijf volgen per 1 januari Corendon-Circus op als naamgever van de ploeg van Van der Poel.

Bij de start in Baal greep Del Carmen Alvarado in het nieuwe donkerblauwe tenue van haar ploeg het intiatief en aanvankelijk kon alleen Annemarie Worst haar tempo bijhouden. De Belgische Loes Sels moest na een valpartij opgeven en wereldkampioene Sanne Cant had een slechte dag en eindigde slechts als negende.

Halverwege de cross schudde Del Carmen Alvardo Worst van zich af en soleerde naar de finish. Nederlands kampioene Lucinda Brand wist Worst nog te passeren en eiste de tweede plek op. Ook de vierde plaats ging naar een Nederlandse: Yara Kastelijn.