De ploeg van Mathieu van der Poel heet in het nieuwe jaar Alpecin-Fenix. De sponsors nemen de plek in van Corendon-Circus, dat sinds 2009 naamgever van de Belgische ploeg was.

Van der Poel zal op Nieuwjaarsdag voor het eerst met de nieuwe sponsors op zijn regenboogtrui te zien zijn bij de GP Sven Nys in het Vlaamse Baal. Zijn ploeggenoten rijden daar voor het eerst in het donkerblauwe tenue van de ploeg.

"Corendon had Mathieu en zijn ploeg met veel plezier nog tot eind 2020 ondersteund als hoofdsponsor, zoals oorspronkelijk was overeengekomen, maar we hebben er alle begrip voor dat het aanbod van de nieuwe hoofdsponsor te aantrekkelijk voor de wielerploeg was om te laten lopen", meldt het Nederlandse reisbureau in een verklaring.

"Daarom trekt Corendon zich terug als sponsorpartner, zodat Mathieu en zijn team zich verder kunnen ontwikkelen met nieuwe sponsors die passen bij de volgende fase. Met pijn in het hart maar vooral met veel dankbaarheid en trots draagt Corendon het sponsorstokje in 2020 over aan Alpecin en Fenix."

Corendon-Circus had een rood met wit tenue. De ploeg is vooral actief in het veldrijden en heeft op de weg een pro-continentale status, het eerste niveau onder de WorldTour.

Alpecin is een Duits shampoomerk, dat als subsponsor van Katusha al actief was in de WorldTour. Katusha gaat in het nieuwe seizoen verder met Israel Cycling Academy. Fenix is een Italiaanse firma in interieurdesign.

Van der Poel nog een jaar onder contract bij Alpecin-Fenix

Van der Poel heeft nog een contract tot het eind van dit jaar bij de ploeg, waar zijn vader en oud-prof Adrie ploegleider is. De Sportman van het Jaar 2019 rijdt deze winter nog zo'n tien veldritten en gaat zich daarna richten op de voorjaarsklassiekers op de weg.

Hij is van plan te debuteren in Parijs-Roubaix en zijn zege van vorig jaar in de Amstel Gold Race te verdedigen. Op de Olympische Spelen in Tokio gaat Van der Poel voor een medaille in het mountainbiken.