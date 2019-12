Mathieu van der Poel denkt niet dat hij volgend jaar opnieuw zo succesvol zal zijn als in 2019. De wereldkampioen veldrijden boekte maandag bij de Ethias Cross in Bredene zijn 28e overwinning in 29 veldritten dit kalenderjaar.

"Het was wel een uniek jaar", blikte Van der Poel bij Sporza na afloop van zijn overwinning terug op dit jaar. "Ik vrees dat ik dit niet nog eens zal meemaken, al wil ik dat natuurlijk wel. Het was echt genieten."

De 24-jarige Van der Poel won in Bredene zijn zestiende veldrit van dit seizoen. Hij reed in de vijfde van acht rondes weg bij zijn medevluchter Tim Merlier en hield de Belg uiteindelijk meer dan een minuut achter zich. Desondanks had de Europees kampioen het niet eenvoudig.

"Het was een leuke cross, maar het was wel een moeilijk parcours", liet hij weten. "Het was door de zware stroken met vele diepe sporen niet makkelijk om de goede lijnen te vinden."

In de voorlaatste ronde kwam Van der Poel zelfs even ten val, maar ook dat kon hem niet afhouden van de overwinning. "Die valpartij was mijn eigen fout. Je zag niet al te goed door de laagstaande zon, maar het lag aan mezelf."

Mathieu van der Poel was ook in Bredene een klasse apart. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel won dit jaar 28 veldritten

In totaal boekte de alleskunner maar liefst 28 zeges in het veldrijden. Hij werd voor de tweede keer wereldkampioen, prolongeerde zijn Europese titel en pakte de eindzege in zowel de Superprestige als de DVV Verzekeringen Trofee.

Ook op de weg was Van der Poel dit jaar zeer succesvol. Zo won hij onder meer de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Op de mountainbike reed hij naar de Europese titel en drie wereldbekerzeges.

Volgend jaar vormt de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio zijn hoofddoel, maar zal hij ook voor de eerste keer aan de start staan in Parijs-Roubaix. "Wat ik hoop voor 2020? Ik zou graag net zoveel succes boeken, maar het allerbelangrijkste is om gezond te blijven", besloot hij.