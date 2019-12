Mathieu van der Poel heeft maandag ook de laatste veldrit in het voor hem zo succesvolle 2019 gewonnen. De wereldkampioen was oppermachtig in de Ethias Cross van Bredene en zegevierde voor de 28e keer in 29 veldritten dit kalenderjaar.

Van der Poel greep bij de start in de Belgische kustplaats de leiding en alleen de Belgen Diether Sweeck en Tim Merlier konden enkele rondes zijn wiel houden. Sweeck moest na drie van de acht rondes als eerste lossen en Merlier kon het tempo in de vijfde ronde niet meer bijhouden.

Van der Poel kon zich zelfs een valpartij in de zevende ronde veroorloven. Met een voorsprong van 1.05 minuut van Merlier kwam hij als winnaar over de streep. De derde plaats ging naar Gianni Vermeersch, vlak voor Sweeck.

Wout van Aert had zich wegens privéomstandigheden afgemeld in Bredene en ook de Belgische toppers Toon Aerts en Eli Iserbyt ontbraken op de startlijst.

Van der Poel wint zestien van zeventien veldritten

Voor Van der Poel is het al zijn zestiende zege dit seizoen. De Sportman van het Jaar won alleen niet in de Hotondcross in Ronse, waar hij genoegen moest nemen met een derde plaats.

Van der Poel boekte pas zijn eerste zege in Bredene. De 24-jarige Brabander stond er slechts eenmaal eerder aan de start. In 2017 moest hij echter zijn meerdere erkennen in Van Aert.

Er zijn nog vier veldritten in Vlaanderen die Van der Poel nog nooit wist te winnen: in Pelt, Beringen, Ardooie en Geraardsbergen. Op deze vier plaatsen verscheen de tweevoudig wereldkampioen nog nooit aan de start.

Sanne Cant boekte in Bredene haar tweede zege van dit seizoen. (Foto: Pro Shots)

Cant zegeviert bij vrouwen

Bij de vrouwen bleek Sanne Cant de sterkste. Voor de Belgische wereldkampioene was het pas haar tweede zege van dit seizoen.

Cant bleef in Bredene de Britse Anna Kay en de Amerikaanse Rebecca Fahringer voor. De Nederlandse toppers ontbraken in West-Vlaanderen.