Nicholas Dlamini is dankbaar voor de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen dagen heeft ontvangen. De Zuid-Afrikaanse renner is succesvol geopereerd aan de gebroken arm die hij opliep bij een hardhandige arrestatie tijdens een trainingsrit.

"Heel erg bedankt voor het grote aantal lieve berichten na de recente gebeurtenissen", schrijft Dlamini maandag op Facebook.

De renner reageert voor het eerst nadat er vrijdag een video opdook waarin te zien was hoe hij door een handvol parkwachters hardhandig werd opgepakt, omdat hij zonder vergunning in een natuurreservaat gefietst zou hebben. Daarbij liep hij een breuk op in zijn linkerbovenarm.

"Ik ben onder de indruk van alle steun die ik heb ontvangen van alle mensen hier en in de rest van de wereld, met name vanuit de wielerwereld. Deze ervaring is enorm frustrerend en jullie steun betekent heel veel voor me", meldt de 24-jarige Dlamini.

50 Zuid-Afrikaanse profwielrenner Dlamini breekt arm bij aanhouding

Dlamini weet nog niet wanneer hij rentree kan maken

De renner van NTT Pro Cycling kan nog niet inschatten wanneer hij zijn rentree kan maken. "De operatie was de eerste stap en ik heb me laten vertellen dat alles goed verlopen is. De chirurg kan in deze fase nog niet zeggen wanneer ik weer kan fietsen."

Zondag werd bekend dat vijf parkwachters op non-actief zijn gezet door het Table Mountain National Park nabij Kaapstad. Dit gebeurde op aandringen van de Zuid-Afrikaanse minister van Milieu, Barbara Creecy.

Dlamini is van plan om binnenkort aangifte te doen. "Ik krijg steun van een internationaal advocatenkantoor na dit verschrikkelijke incident. Ze hebben ruime ervaring in dit soort zaken, ze staan onder anderen atlete Caster Semenya bij in haar zaak tegen de IAAF."