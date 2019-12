Annemarie Worst heeft zondagavond de Superprestige-veldrit in het Belgische Diegem gewonnen. De Gelderse bleef onder het kunstlicht haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en Yara Kastelijn (derde) voor.

De 24-jarige Worst rekende in de sprint af met Del Carmen Alvarado, die vrijdag nog de beste was bij de Azencross in Loenhout. Kastelijn kwam op acht seconden van dit duo als derde over de finish.

Inge van der Heijden en Puck Pieterse maakten het Nederlandse feestje compleet. Zij eindigden op gepaste afstand van het voorste trio als respectievelijk vierde en vijfde. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi was op de zesde plaats de eerste niet-Nederlandse rijdster in de uitslag.

Voor Worst betekende het haar achtste overwinning van dit seizoen. Eerder zegevierde ze onder meer in de wereldbekerwedstrijden in Bern en het Tsjechische Tábor en in de Superprestige-cross in het Belgische Zonhoven.

Later zondag komen de mannen in actie in Diegem. Onder anderen Mathieu van der Poel staat aan de start.