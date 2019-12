Mathieu van der Poel heeft zondagavond op overtuigende wijze de Superprestige-veldrit in het Belgische Diegem gewonnen. Bij de vrouwen voerde Annemarie Worst een volledig Nederlands podium aan onder het kunstlicht.

De 24-jarige Van der Poel reed halverwege de wedstrijd weg en werd pas na de finish teruggezien door zijn concurrenten. De Belg Eli Iserbyt bleef het dichtst in de buurt van de wereldkampioen en werd op negen seconden tweede. Zijn landgenoot Michael Vanthourenhout maakte het podium compleet.

Lars van der Haar was op de vijfde plaats de tweede Nederlander in de uitslag. Corné van Kessel moest zich tevredenstellen met de zevende plaats en David van der Poel eindigde als negende.

Van der Poel won voor de zesde keer op rij in Diegem en voor de tiende keer in totaal. Bij de junioren en de beloften was de Europees kampioen ook meerdere malen de sterkste in de avondcross.

In totaal heeft Van der Poel dit seizoen nu vijftien veldritten gewonnen. Eerder triomfeerde hij onder meer in de wereldbekerwedstrijden in Heusden-Zolder, Namen en Koksijde en prolongeerde hij zijn Europese titel.

In het klassement van de Superprestige neemt Laurens Sweeck de koppositie over van Toon Aerts, die vanwege zijn gebroken ribben de veldrit in Diegem oversloeg. Sweeck, die zondag zesde werd, heeft één punt voorsprong op Iserbyt. Van der Haar bezet op vijf punten de derde plaats.

Annemarie Worst voerde een Nederlands podium aan bij de vrouwen. (Foto: Getty Images)

Worst klopt Del Carmen Alvarado in sprint

Bij de vrouwen bleef de 24-jarige Worst haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en Yara Kastelijn (derde) voor. De Gelderse rekende in de sprint af met Del Carmen Alvarado, die vrijdag nog de beste was bij de Azencross in Loenhout. Kastelijn kwam op acht seconden van dit duo als derde over de finish.

Inge van der Heijden en Puck Pieterse maakten het Nederlandse feestje compleet. Zij eindigden op gepaste afstand van het voorste trio als respectievelijk vierde en vijfde. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi was op de zesde plaats de eerste niet-Nederlandse rijdster in de uitslag.

Voor Worst betekende het haar achtste overwinning van dit seizoen. Eerder zegevierde ze onder meer in de wereldbekerwedstrijden in Bern en het Tsjechische Tábor en in de Superprestige-cross in het Belgische Zonhoven.

