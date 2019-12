Vijf Zuid-Afrikaanse parkwachters zijn zaterdag op non-actief gesteld na de hardhandige aanhouding van Nicholas Dlamini. De Zuid-Afrikaanse profrenner liep bij dat incident vrijdag een breuk in zijn linkerbovenarm op.

"We hebben met de vijf parkwachters gesproken en hen verteld dat zij tot nader order zijn geschorst", liet een woordvoerder van het Table Mountain National Park weten tegenover het Zuid-Afrikaanse SABC News. "De rangers krijgen wettelijk gezien 24 uur de tijd om deze beslissing aan te vechten."

Van het bizarre incident verschenen al snel beelden op Twitter. Daarop was te zien hoe de 24-jarige renner, die dit jaar onder meer startte in de Ronde van Spanje, tegen een busje aan werd gedrukt. Daarbij werd hard aan zijn arm getrokken.

Volgens de lokale autoriteiten had Dlamini niet betaald om toegang te krijgen tot het park, waar hij een trainingsronde afwerkte. "De renner brak zijn arm nadat hij zich had verzet tijdens een arrestatie", meldde het park vrijdag nog in een verklaring.

Uit medisch onderzoek bleek dat Dlamini een breuk in zijn linkerbovenarm heeft opgelopen. Zaterdag is hij overgebracht naar een ander ziekenhuis waaruit hij zondag naar verluidt wordt ontslagen.

Schorsing volgt na oproep om maatregelen

De schorsing volgt nadat de Zuid-Afrikaanse minister van Milieu, Barbara Creecy, het park had opgeroepen om de rangers op non-actief te stellen. NTT Pro Cycling, de ploeg van Dlamini, reageerde eveneens woedend en eiste excuses van de parkwachters.

"Er is geen enkele reden om zo op te treden", meldde de ploeg in een uitgebreide verklaring. "Welk signaal geeft het park aan toeristen die het Table Mountain National Park willen bezoeken?"

"Er moeten direct disciplinaire maatregelen volgen en excuses worden gemaakt aan Nicholas en de ooggetuigen, die overduidelijk geïntimideerd werden. Daarnaast lijkt het ons duidelijk dat het park een brug moet slaan met de wielrenners in de omgeving van Zuid-Afrika om tot een positieve relatie te komen."

Dlamini is sinds 2018 prof. Hij boekte nog geen overwinningen op het hoogste niveau. Hij eindigde medio september in de Vuelta als 107e in het eindklassement. De renner heeft zich voor komend seizoen ten doel gesteld om naar de Olympische Spelen in Tokio te mogen.