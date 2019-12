Lorena Wiebes komt het komende half jaar mogelijk niet in actie. De Nederlands kampioene op de weg wil ondanks een doorlopend contract weg bij haar ploeg Parkhotel Valkenburg, maar die houdt haar aan haar verbintenis.

Het contract van de twintigjarige Wiebes loopt tot eind 2021. Ze liet al in november weten onder het contract uit te willen, omdat ze de stap naar een grotere ploeg wil zetten. Omdat gesprekken met de ploegleiding vooralsnog op niets zijn uitgelopen, heeft ze gedreigd komend seizoen niet op de fiets te stappen.

"Het heeft zo lang geduurd dat de band met het management van de ploeg zodanig is verbroken dat ik niet meer voor die ploeg wil rijden", zegt de nummer één van de wereldranglijst tegen de NOS.

Wiebes wil voor 1 januari duidelijkheid. Op die datum eindigt de periode dat renners van ploeg mogen wisselen. Pas vanaf 1 juni is de volgende mogelijkheid. "Er zijn dus twee opties voor mij; of een half jaar niet fietsen of toch nog overstappen naar een andere ploeg", aldus Wiebes.

'Misschien ga ik wel kickboksen'

Manager Esra Tromp van Parkhotel Valkenburg hoopt nog altijd dat Wiebes bijdraait en komend seizoen alsnog in haar rood-wit-blauwe trui zal koersen voor haar equipe. "Het is belangrijk dat het hele team kan bouwen op de contracten die worden afgesloten", zegt ze tegen de omroep.

"Na zo'n superseizoen hebben wij nog heel veel vertrouwen in een samenwerking met Lorena. Dat dat niet wederzijds is, is heel teleurstellend", vervolgt Tromp. "Het zou ook slecht zijn voor haar ontwikkeling als ze geen wedstrijden gaat rijden. Dat is niet onze bedoeling en zou heel jammer zijn."

Mochten beide partijen er de komende dagen niet uitkomen, heeft Wiebes al wel een plan voor zichzelf gemaakt. "Misschien ga ik wel kickboksen dan. Dat vind ik ook leuk."