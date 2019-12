Wout van Aert had niet verwacht dat hij bij zijn rentree in het veld meteen in de top vijf zou eindigen. De Belg, die voor het eerst in actie kwam sinds zijn zware val in de Tour de France, kwam vrijdag in de Azencross als vijfde over de finish.

"Dat had ik nooit durven hopen. Ik heb mezelf verbaasd", zei Van Aert na afloop van de wedstrijd tegen Sporza. "Het deed heel veel deugd om weer te kunnen crossen. Ik heb echt genoten vandaag. Het publiek was superleuk en ik heb mezelf kunnen tonen."

Van Aert maakte in de veldrit voor eigen publiek in Loenhout een goede indruk. De Jumbo-Visma-renner reed weliswaar voorzichtig, maar zat de hele koers van voren mee. Dankzij een snelle start lag hij zelfs even aan kop.

"Dat ben ik blijkbaar nog niet verleerd. Zo heb ik toch meteen eens op kop kunnen rijden. Ik heb de mensen meteen waar voor hun geld gegeven."

Wout van Aert neemt later besluit over deelname aan WK veldrijden. (Foto: Pro Shots)

'Hier kan de komende dagen op voortbouwen'

Bij zijn valpartij in de Tour liep Van Aert een diepe vleeswond op in zijn heup. In de Azencross had de drievoudig wereldkampioen veldrijden nauwelijks last meer van zijn been.

"Ik heb tijdens de koers niets gevoeld, alleen in de tweede helft een beetje in mijn rechterheup", aldus de Belg. "Er waren wel verraderlijke stukken waar je moest afstappen. Dat heeft toch telkens impact op je rechterbeen. Maar het ging vlot en voelde heel goed. Hier kan ik de komende dagen op voortbouwen."

De 25-jarige Van Aert rijdt volgende week zaterdag in het Belgische Gullegem zijn volgende veldrit. Een week later verschijnt hij ook aan de start van het Belgisch kampioenschap veldrijden.

"Afhankelijk van hoe die wedstrijden gaan, zal ik beslissen of ik het WK rijd", liet hij weten. "Ik wil daar alleen naartoe gaan om te presteren. Als ik denk dat dat mogelijk is, dan maken we een planning op dat ik daar op mijn best kan zijn."

Het WK veldrijden staat 26 januari op het programma in Hoogerheide. Mathieu van der Poel, die vrijdag de Azencross won, verdedigt daar zijn titel.