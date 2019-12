De Zuid-Afrikaanse profwielrenner Nicholas Dlamini heeft vrijdag bij een bizar incident zijn linkerbovenarm gebroken. De renner werd tijdens een trainingsronde in Zuid-Afrika door de lokale handhavers hardhandig aangepakt.

Van het incident zijn beelden op Twitter verschenen. Daarop is te zien hoe de renner, die dit jaar onder meer startte in de Ronde van Spanje, tegen een busje wordt aan gedrukt. Daarbij wordt hard aan zijn arm getrokken.

Waarom Dlamini zo werd behandeld, is vooralsnog onduidelijk. Zijn team NTT Pro Cycling (voorheen Team Dimension Data) meldt op Twitter dat de renner betrokken is geweest bij een incident en medisch wordt onderzocht.

In het ziekenhuis zijn foto's gemaakt van de arm van de 24-jarige Dlamini en daarop is duidelijk een breuk te zien. Hij zal daardoor voorlopig niet kunnen fietsen.

Dlamini is tweedejaarsprof

Dlamini was volgens lokale media bezig met een trainingsronde door het Table Mountain National Park in Kaapstad.

Handhavers wilden hem naar verluidt stoppen om zijn vergunning te controleren, waarna het om onduidelijke redenen volledig uit de hand liep.

Dlamini is sinds 2018 prof. Hij boekte nog geen overwinningen op het hoogste niveau. Hij eindigde medio september in de Vuelta als 107e in het eindklassement.