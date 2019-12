Mathieu van der Poel heeft vrijdag op indrukwekkende wijze de Azencross gewonnen. Hij liet onder anderen Wout van Aert achter zich. De Belg maakte in Loenhout zijn rentree. Bij de vrouwen was Ceylin del Carmen Alvarado oppermachtig.

Wereldkampioen Van der Poel kwam in de Vlaamse blubber na een inhaalrace als eerste over de streep. De Belg Eli Iserbyt kwam als tweede aan, terwijl Corné van Kessel als derde eindigde in de wedstrijd uit de DVV-trofee.

Van Aert maakte in zijn eerste veldrit sinds zijn zware val in de Tour de France een goede indruk. De Jumbo-Visma-renner reed weliswaar voorzichtig, maar zat de hele koers van voren mee en bereikte de streep als vijfde.

Van der Poel kwam al in de eerste meters ten val en moest daardoor direct in de achtervolging. Zijn achterstand was al snel een seconde of veertig, maar de regerend wereldkampioen achterhaalde de ene na de andere renner.

Na drie rondes wist de renner van Corendon-Circus de aansluiting te vinden met een groep, die net achter de twee koplopers Iserbyt en Van Kessel reed. In die groep zaten onder anderen zijn broer David van der Poel en Van Aert.

Met nog twee rondes te gaan versnelde Van der Poel waarna hij al snel aansloot bij koploper Iserbyt, die Van Kessel op dat moment achter zich had gelaten. Hij schudde de Belg in de laatste ronde van zich af en bereikte solo de streep. Het is al de derde keer op rij dat hij de Azencross wint.

Ceylin del Carmen Alvarado maakte een sterke indruk bij de vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Del Carmen Alvarado oppermachtig bij vrouwen

Bij de vrouwen deed zich in de beginfase van de cross een massale valpartij voor, waarbij meer dan de helft van de vrouwen betrokken was. Het voornaamste slachtoffer was Lucinda Brand, die een dag eerder nog de cross in Heusden-Zolder op haar naam schreef. De Nederlands kampioene probeerde nog even verder te rijden, maar stapte al snel af.

Del Carmen Alvarado, die in Heusden-Zolder kort achter Brand tweede werd, zat voor de valpartij en kon aan kop van de wedstrijd al snel een gaatje slaan. Het 21-jarige talent wist haar voorsprong gestaag uit te breiden.

De Nederlandse renster van Corendon-Circus kwam op het zeer modderige parcours met een voorsprong van bijna twee minuten op de Belgische wereldkampioene Sanne Cant als winnares over de streep. Annemarie Worst werd derde, vlak voor de Amerikaanse Katherine Compton.

Met haar overwinning boekte Del Carmen Alvarado haar tweede zege van dit seizoen in de DVV Trofee en neemt ze ook de leiding in het klassement. Twee weken geleden was ze de beste in de GP Mario De Clercq.