Mathieu van der Poel heeft hoge verwachtingen van de rentree van Wout van Aert. De wereldkampioen denkt dat zijn Belgische rivaal vrijdag bij de Azencross in Loenhout al in de top vijf zal eindigen.

"Het is een goede zaak dat hij er weer bij is", vertelde Van der Poel donderdag na zijn zege bij de wereldbekercross in Heusden-Zolder over de terugkeer van Van Aert aan Het Nieuwsblad. "Ik denk dat hij morgen meteen in de top vijf eindigt."

De 25-jarige Van Aert maakt in de Azencross zijn rentree nadat hij maandenlang uit de roulatie was door een zware valpartij in de Tour de France. De Belg raakte in juli tijdens de tijdrit in Pau met zijn heup een dranghek, waarbij hij een diepe vleeswond opliep en moest twee keer worden geopereerd. Vorige maand zette hij een grote stap in zijn herstel.

Eerder deze week kondigde Van Aert al aan dat hij er geen ouderwetse strijd met Van der Poel van wil maken in Loenhout. "Het is niet de bedoeling om voor een uitslag te gaan. Ik verwacht er zelf ook niet veel van", zei hij maandag. "Ik wil de cross gebruiken om beter te worden. Qua resultaten zal het allicht een verloren jaar worden."

Van Aert en Van der Poel waren de afgelopen seizoenen behoorlijk aan elkaar gewaagd in het veldrijden. Zo kroonde de renner van Jumbo-Visma zich in 2016, 2017 en 2018 tot wereldkampioen. Begin dit jaar eindigde hij op het WK in het Deense Bogense als tweede achter de Nederlander.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel tijdens het WK van begin dit jaar. (Foto: Getty Images)

'Een van de lastigste omlopen om alleen te rijden'

Van der Poel boekte op Tweede Kerstdag zijn dertiende overwinning van het seizoen. De Europees kampioen reed halverwege de wedstrijd weg en werd niet meer achterhaald door de concurrentie. Toch had hij het niet eenvoudig in Heusden-Zolder.

"Dit is een van de lastigste omlopen om alleen te rijden, want je bent als leider nooit uit het zicht", liet hij weten. "Een groepje dat in de achtervolging rijdt, blijft je altijd in het zicht houden. Bovendien kan je hier op de tussenstroken samenwerken en als leider kan dat niet."

Ook had Van der Poel wat last van zijn rug. "Door die vele bulten in het parcours kreeg ik wat schokken op mijn rug. Bovendien waren mijn tubes behoorlijk hard. Daar kreeg ik een stijve rug van, maar door wat te stretchen ontspande die wel."

De mannenwedstrijd van de Azencross gaat vrijdag om 15.00 uur van start. De afgelopen twee jaar pakte Van der Poel de winst in Loenhout en eindigde Van Aert als tweede.