Mathieu van der Poel heeft op Tweede Kerstdag de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder gewonnen. De wereldkampioen was donderdag een klasse apart. Bij de vrouwen hield Lucinda Brand haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado achter zich.

De 24-jarige Van der Poel reed in de vierde van negen rondes weg bij de concurrentie en sloeg meteen een flink gat. In de slotronde deed hij het iets rustiger aan en kwamen de achtervolgers nog enigszins in zijn buurt, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

De Belg Laurens Sweeck eindigde op zes seconden als tweede, voor zijn landgenoot Quinten Hermans. Corné van Kessel was op de zesde plaats de tweede Nederlander en ook Joris Nieuwenhuis (achtste) en Lars van der Haar (negende) eindigden in de top tien.

Voor Van der Poel was het zijn dertiende zege van het seizoen. Eerder won hij onder meer de vorige drie wereldbekerwedstrijden en prolongeerde hij zijn Europese titel.

Toon Aerts moest genoegen nemen met de veertiende plaats. (Foto: Pro Shots)

Aerts komt vlak na start ten val

Bij de loodzware Citadelcross van vorige week zondag had Van der Poel het nog behoorlijk lastig met Toon Aerts. De Belg, die aan de veldrit in Namen meerdere gebroken ribben overhield, kwam ditmaal net na de start ten val en liep meteen flink wat achterstand op.

Aerts vormde geen enkele bedreiging voor de Nederlander en moest genoegen nemen met de veertiende plek. Wel behield hij zijn leidende positie in de wereldbekerstand, waarin zijn landgenoot Michael Vanthourenhout op 45 punten achterstand tweede staat. Van der Poel bezet de achtste plaats.

Vrijdag komt Van der Poel ook in actie in de Azencross in Loenhout. Daar komt hij zijn rivaal Wout van Aert weer tegen. De Belg maakt zijn rentree nadat hij maanden uit de roulatie was door een zware valpartij in de Tour de France.

Lucinda Brand voerde een Nederlandse top vijf aan bij de vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Brand troeft Alvarado af in sprintje

Bij de vrouwen troefde de dertigjarige Brand Alvarado af in een sprintje en boekte haar tweede overwinning op rij. Afgelopen weekend was ze ook al de sterkste in de Citadelcross. Alvarado is wel de nieuwe leider in de wereldbekerstand.

In Heusden-Zolder bestond niet alleen het podium, maar zelfs de hele top vijf uit Nederlandse rensters. Achter Brand en Alvarado eindigde Annemarie Worst als derde, voor Marianne Vos en Inge van der Heijden.

Alvarado had aan haar tweede plaats genoeg om de Tsjechische Katerina Nash af te lossen als leidster in de wereldbeker. Die prestatie is extra knap omdat de in de Dominicaanse Republiek geboren Rotterdamse de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen, die in de Verenigde Staten werden verreden, oversloeg.

Van de zeven wereldbekerwedstrijden dit seizoen werden er al vijf gewonnen door een Nederlandse. Naast Brand waren ook Alvarado (Koksijde) en Worst (Tábor en Bern) succesvol. Na de jaarwisseling staan er nog crosses in Nommay (19 januari) en Hoogerheide (26 januari) op het programma.