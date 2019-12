Lucinda Brand heeft op Tweede Kerstdag de wereldbeker veldrit in Heusden-Zolder gewonnen. De dertigjarige Nederlandse was in een sprintje net te sterk voor haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, die wel de nieuwe leider wordt in de wereldbekerstand.

Voor Brand is het haar tweede overwinning op rij, nadat ze afgelopen weekend al de sterkste was in de loodzware Citadelcross in Namen.

In Heusden-Zolder bestond niet alleen het podium, maar zelfs de hele top vijf uit Nederlandse rensters. Achter Brand en Alvarado eindigde Annemarie Worst als derde, voor Marianne Vos en Inge van der Heijden.

Van de zeven wereldbekerwedstrijden dit seizoen werden er al vijf gewonnen door een Nederlandse. Naast Brand waren ook Alvarado (Koksijde) en Worst (Tabor en Bern) succesvol. Na de jaarwisseling staan er nog crosses in Nommay (19 januari) en Hoogerheide (26 januari) op het programma.

Later donderdag komen ook de mannen in actie in Heusden-Zolder. Om 15.00 uur klinkt het startschot. Mathieu van der Poel won de afgelopen twee edities en is opnieuw de grote favoriet.