Steven Kruijswijk was dit jaar de absolute kopman van Jumbo-Visma in de Tour de France en dus lijkt er voor hem het meest te veranderen door de keuze om in 2020 met drie leiders te starten in Frankrijk. De 32-jarige renner ziet de nieuwe situatie bij zijn ploeg echter vooral als een kans om het beter te doen dan zijn derde plek in 2019.

"Ik wilde heel graag terug naar de Tour om te kijken of ik de lat nog wat hoger kan leggen", zegt Kruijswijk, die dit jaar naast winnaar Egan Bernal en nummer twee Geraint Thomas op het podium stond in Parijs. "Zeker nu ik de mogelijkheid heb om in zo'n sterk team te starten, wat in mijn voordeel kan werken."

Jumbo-Visma maakte afgelopen vrijdag bekend dat de ploeg volgend seizoen alles op winst van de Tour gaat zetten en daarom Kruijswijk, Vuelta-winnaar Primoz Roglic én aanwinst Tom Dumoulin op zal stellen in Frankrijk.

Hoewel Roglic als aanvoerder van de wereldranglijst momenteel op lichtjes op nummer één in de hiërarchie staat, zullen alle drie de kopmannen de kans krijgen om voor de Tour-winst te gaan. Ze weten ook dat de keerzijde is dat ze in een rol kunnen komen waarbij ze moeten knechten voor een van de andere twee leiders.

"Dat kan een consequentie zijn, maar dat hoort erbij als je als ploeg de Tour wil winnen. Dan ga je met de sterkst mogelijke opstelling en met zoveel mogelijk renners die de ronde kunnen winnen" stelt Kruijswijk. "Dat weten we nu en accepteren we ook van elkaar, dat het zo kan draaien. Maar het begint ermee dat we als ploeg de Tour willen winnen."

De Brabander mocht, net als de andere renners, aan de ploegleiding vertellen wat zijn voorkeuren waren voor 2020. "Als ik heel graag ergens de enige kopman had willen zijn, dan had ik waarschijnlijk voor de Giro d'Italia moeten kiezen. Maar ik zit al een tijdje bij deze ploeg en heb gezegd: als we de Tour winnen, wil ik daar onderdeel van zijn. Ook al win ik zelf niet."

'Mijn doelen groeien mee met ploeg'

Kruijswijk zit van de drie kopmannen het langst bij Jumbo-Visma. De klimmer kwam in 2007 bij de opleidingsploeg van het toenmalige Rabobank en rijdt sinds 2010 bij het Nederlandse profteam.

Hij heeft de dieptepunten meegemaakt - in 2015 boekte de formatie slechts zes zeges - en ziet de huidige status van Jumbo-Visma als een van de beste ploegen van het peloton als een groot voordeel - ook voor zijn eigen ambities.

"Ik zie dat deze ploeg groeit en dat ik mijn eigen doelen mee kan laten groeien", aldus Kruijswijk. "Het grootste bewijs daarvan is dat ik afgelopen seizoen derde ben geworden in de Tour met een ploeg die er echt stond. Het geeft alleen maar vertrouwen voor volgend seizoen dat de ploeg steeds sterker wordt: misschien zit er nog wel meer in voor mij."

'Ik sta niet onder Tom of Primoz'

De Brabander benadert de komst van Dumoulin, een tweede Nederlandse topper voor het klassement, als "een compliment voor de ploeg".

"Ik weet dat ik bij een team zit dat meedoet om de prijzen. Ik wist dat er een moment zou komen dat we vol voor de Tour-winst zouden gaan en ik wist ook dat we dan meerdere kopmannen zouden hebben."

"Het is voor mij niet zo'n punt om het kopmanschap delen", vervolgt Kruijswijk. "Het is niet zo dat ik nu zeg: ik sta onder Tom en Primoz. Het is ook voor mij een kans. Ik heb de afgelopen jaren laten zien dat ik mee kan op dit niveau en dat ik niet bang hoef te zijn dat ik volgend jaar niet meer mee kan doen."