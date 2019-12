De komst van Tom Dumoulin leverde Jumbo-Visma een puzzel op voor 2020, maar de oplossing was uiteindelijk simpel: de Nederlandse wielerploeg kiest ervoor om volgend seizoen alles op alles te zetten om voor het eerst de Tour de France te winnen.

Toen sportief directeur Merijn Zeeman, hoofdcoach Mathieu Heijboer en ploegleider Grischa Niermann begin november in een hotel in Ridderkerk voor het eerst bij elkaar kwamen om een concreet plan voor 2020 uit te tekenen, hadden ze alle drie onafhankelijk van elkaar ideeën voorbereid.

Een voor een presenteerden ze wat ze op papier hadden gezet en wat bleek? De drie kopstukken uit de sportieve leiding van Jumbo-Visma hadden hetzelfde plan bedacht: kopmannen Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic - die allemaal al een keer op het podium van een grote ronde hebben gestaan - zullen alle drie starten in de Ronde van Frankrijk.

"Voor volgend jaar is de honger naar succes in de Tour zó ontzettend groot, dat we als ploeg echt all-in gaan", verklaart Zeeman die keuze. "We hebben een analyse gemaakt van alle grote rondes van de afgelopen vijf jaar en zijn tot de conclusie gekomen dat we met de best mogelijke ploeg naar Frankrijk moeten gaan als we de grootste kans willen maken om het geel mee naar huis te nemen."

Dat betekent een team met acht renners die zich vol richten op het klassement, en geen topsprinter als Dylan Groenewegen. Die tactiek wordt al sinds jaar en dag toegepast door Team INEOS (voorheen Team Sky), dat met Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) zeven van de laatste acht Tours won.

"Het zou laconiek zijn om te denken dat we INEOS kunnen verslaan met een team dat niet op z'n sterkst is", stelt Zeeman. "Zij kunnen volgend jaar met Froome, Thomas en Bernal drie Tour-winnaars opstellen, dus het moge duidelijk zijn dat zij meer favoriet zullen zijn dan wij. Maar ik denk dat wij het gevecht aan kunnen gaan."

Dumoulin: 'Tour-ploeg is op het belachelijke af'

Dumoulin kan een glimlach niet onderdrukken als hem gevraagd wordt of hij bij zijn nieuwe ploeg met een dreamteam naar de Tour gaat. "Ja, dat denk ik wel", antwoordt de 29-jarige Limburger, die na acht jaar Team Sunweb koos voor een overstap naar Jumbo-Visma. "Als je zo'n ploeg mee kunt nemen naar de Tour… Dat is op het belachelijke af."

Naast de drie kopmannen staan de klimmers Laurens De Plus, Sepp Kuss en Robert Gesink en allrounders Wout van Aert en Tony Martin ingetekend voor deelname aan de Ronde van Frankrijk. "Ik denk dat volgend jaar voor het eerst in lange, lange tijd een ploeg qua sterkte kan wedijveren met Team INEOS", stelt Dumoulin.

In de Tour van dit jaar was Jumbo-Visma met kopman Kruijswijk en helpers De Plus en George Bennett in verschillende bergritten als team al minimaal gelijkwaardig aan Team INEOS. Maar uiteindelijk stond de Britse ploeg op het podium in Parijs op één (Bernal) en twee (Thomas), terwijl Kruijswijk derde werd.

"In de afgelopen jaren, zeker toen het met onze ploeg minder ging, keek ik weleens met jaloezie naar Sky. Zij hadden het zó goed voor elkaar", aldus Kruijswijk. "Nu denk ik dat wij op een niveau zitten waarbij andere ploegen naar ons kijken en denken: zo, die kunnen met grof geschut aan de start komen. We moeten niet arrogant worden, maar het geeft wel vertrouwen dat we met zo'n sterke ploeg naar de grote koersen kunnen trekken."

'Kopmannen moeten eerlijk naar elkaar zijn'

Twee weken voor de vergadering van de sportieve leiding zaten de drie kopmannen van Jumbo-Visma in een kamer zonder ramen in Veghel voor het eerst bij elkaar. Zeeman vroeg zijn toprenners uit te spreken wat hun persoonlijke ambities zijn voor de rest van hun carrière en hoe ze een succesvolle samenwerking voor zich zien. "En eigenlijk zeiden ze alle drie: 'Ik wil ooit de Tour winnen. Maar ik ben ook bereid om voor een ander te rijden als hij beter is dan ik.'"

Hoewel het logisch klinkt om met je beste renners naar de grootste koers ter wereld te gaan, is het in het wielrennen allesbehalve vanzelfsprekend om met een trio potentiële winnaars te beginnen aan de Tour. En dus zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden.

"De consequentie van het hele verhaal van drie kopmannen is dat we eerlijk naar elkaar moeten zijn", zegt Dumoulin, die bij zijn vorige ploeg de onbetwiste leider was. "En als het erop aankomt, moeten we een soort hiërarchie hebben. Op dit moment staat Primoz bovenaan, want hij heeft vorig seizoen koersen echt gedomineerd."

Kruijswijk, afgelopen zomer de absolute kopman van Jumbo-Visma in de Tour, weet dat het plan met drie kopmannen negatief voor zijn eigen ambities kan uitpakken. "Want het kan betekenen dat ik een keer voor Tom of Primoz moet rijden. Maar het kan ook net zo goed positief voor mij zijn, als die twee helpen om míjn positie te verdedigen."

Zeeman weet dat zijn ploeg niet voor de veilige weg kiest door met al zijn kopmannen vol voor één grote ronde te gaan. "Het is gevaarlijk, dat klopt. Maar dat is sport: niet alleen je kansen spreiden, maar soms ook een risico nemen om voor het allerhoogste te gaan. En de Tour winnen staat bij ons op één. We willen geschiedenis schrijven met deze ploeg."