Wout van Aert maakt komende vrijdag bij de Azencross in Loenhout zijn rentree in het veld. De Belgische renner is hersteld van zijn zware valpartij in de Tour de France.

De 25-jarige Van Aert werd maandag voor de laatste keer gecontroleerd door dokter Toon Claes. Hij kreeg van zijn arts groen licht om mee te doen aan de veldrit in eigen land.

"Ik kijk er wel naar uit om me terug te mengen in de drukte van de cross", laat hij weten aan sport.be. "Op de training voel ik al een tijdje dat het de goede kant op gaat, maar het is toch fijn om effectief weer renner te worden."

Van Aert raakte in juli tijdens de tijdrit in Pau met zijn heup een dranghek, waarbij hij een diepe vleeswond opliep. Omdat de behandeling in het ziekenhuis in Frankrijk te wensen overliet, moest hij opnieuw onder het mes.

Wout van Aert verraste in de Tour de France nog door een etappe te winnen. (Foto: Pro Shots)

'Loenhout is gewoon een van de leukste wedstrijden'

Gevreesd werd dat de renner van Jumbo-Visma het volledige veldritseizoen moest missen, maar de Belgisch kampioen tijdrijden zette vorige maand een grote stap in zijn herstel.

Van Aert kiest er bewust voor om zijn rentree in de Azencross te maken. "Loenhout is gewoon een van de leukste wedstrijden om te hervatten, lekker dicht bij huis. Van kinds af kom ik al hier naar de cross kijken en bovendien kon ik hier als prof al twee keer winnen."

"Daarnaast wilde ik geen te lastige cross kiezen", vervolgt de drievoudig wereldkampioen veldrijden. "Dan vallen wedstrijden zoals Heusden-Zolder en Baal sowieso al af. Starten in die wedstrijden, daar zag ik de meerwaarde niet van in."

Wout van Aert werd vorig jaar in Valkenburg voor de derde keer wereldkampioen veldrijden. (Foto: Pro Shots)

Van Aert treft Van der Poel in Azencross

In Loenhout komt Van Aert onder anderen zijn rivaal Mathieu van der Poel weer tegen. Hij is echter niet van plan om er een ouderwetse strijd met de Nederlander van te maken.

"Het is niet de bedoeling om voor een uitslag te gaan. Ik verwacht er zelf ook niet veel van", aldus Van Aert, die zich deze winter niet te veel wil focussen op het veldrijden.

"Ik wil me deze winter amuseren. Ik wil de cross gebruiken om beter te worden. Qua resultaten zal het allicht een verloren jaar worden", besloot hij.