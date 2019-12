Veldrijder Eli Iserbyt wist tijdens de loodzware wereldbekercross in Namen op een gegeven moment niet meer waar hij mee bezig was. De Belg raakte door de barre weersomstandigheden zelfs onderkoeld en stapte halverwege de wedstrijd af.

"Het was de juiste keuze om te stoppen, want op het eind reed ik helemaal niet meer alert rond", zei Iserbyt na afloop van de wedstrijd tegen Het Nieuwsblad. "Ik besefte niet wat ik aan het doen was en ik mag blij zijn dat ik in die vele afdalingen niet gevallen ben."

Door de constante regen en de kou moesten alle veldrijders zeer diep gaan in de Citadelcross. De 22-jarige Iserbyt werd als leider in de wereldbekerstand als eerste opgeroepen aan de start en moest daarna lang wachten tot hij aan de race kon beginnen.

"Ik heb geprobeerd om aan de start zo lang mogelijk warm te blijven, maar meteen na de start voelde ik al snel dat het niet goed zat", liet Iserbyt weten. "Mijn benen blokkeerden al snel en ik kreeg mijn hartslag ook niet boven mijn omslagpunt."

Iserbyt probeerde het nog even, maar hij kreeg het alleen maar zwaarder. Bovendien kwamen veel van zijn concurrenten op het modderige parcours ten val.

"Ik hoopte dat het nog zou verbeteren tijdens de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. In de tweede ronde voelde ik me helemaal slecht en toen ben ik even gestopt om een thermovest aan te trekken. Dat hielp een beetje, maar daarna kreeg ik het weer koud en kon ik gewoon niet meer verder."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de onderkoelde Eli Iserbyt te bekijken.

Iserbyt moest worden weggedragen door begeleiding

Halverwege de koers raakte Iserbyt helemaal verkleumd en moest hij door zijn begeleiding weggedragen worden van het parcours. Het was niet de eerste keer dat hij tijdens een veldrit last kreeg van de kou.

"Ook op het WK in Belvaux had ik er last van. Ik vraag me af wat de oorzaak is, want ik wil dit niet nog een keer meemaken. Het is jammer dat me dit overkomt in deze cross, want ik voelde me de voorbije week echt heel goed."

Door zijn opgave raakte Iserbyt zijn leidende positie in de wereldbeker kwijt. Hij heeft nu 52 punten achterstand op zijn landgenoot Toon Aerts, die na een heroïsch gevecht werd geklopt door Mathieu van der Poel.