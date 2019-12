Mathieu van der Poel zat na afloop van de loodzware wereldbekercross in Namen behoorlijk te trillen van de kou. De wereldkampioen, die zondag na een heroïsch gevecht afrekende met de Belg Toon Aerts, heeft het in jaren niet zó koud gehad tijdens een wedstrijd.

"Normaal gezien heb ik het een beetje koud aan mijn handen en voeten, maar vandaag had ik het aan de rest van mijn lichaam ook heel erg koud", zei Van der Poel bij de NOS. "Het komt één keer in de tien jaar voor dat ik het zó koud heb tijdens een wedstrijd."

Door de constante regen en de kou moesten alle veldrijders zeer diep gaan in de Citadelcross. Wereldbekerleider Eli Iserbyt raakte zelfs onderkoeld en moest door zijn begeleiding weggedragen worden van het parcours.

Van der Poel hield het wel tot aan de finish vol en boekte zijn derde wereldbekerzege op rij. Hij reed weliswaar een paar keer lek, maar hij had naast de kou geen problemen met de zware omstandigheden.

"Voor mij was het stiekem ook wel genieten. Ik dacht tijdens de wedstrijd: veel liever zo dan dat het hier droog ligt", aldus de Nederlander. "Dit gebeurt vaker hier in Namen. Er liggen heel veel stenen onder de modder en lek rijden komt hier altijd wel voor."

Mathieu van der Poel boekte zijn derde wereldbekerzege op rij. (Foto: Pro Shots)

'Had niet meegekregen dat hij Aerts was gevallen'

Van der Poel en Aerts maakten er op het modderige parcours een prachtig gevecht van. Zo reden ze meerdere malen bij elkaar weg, maar kwamen ze mede door lekke banden en valpartijen weer in het wiel van de tegenstander.

"Ik ben dan ook enorm blij", jubelde de renner van Corendon-Circus. "Het was zeker geen gemakkelijke overwinning. Ik ben een paar keer teruggekomen vanuit de achtergrond en ben blijven knokken. Dat loonde."

Aerts leek de spectaculaire cross te beslissen door een voorsprong van twintig seconden te pakken in de zevende ronde, maar vervolgens knokte Van der Poel zich opnieuw terug. Na een valpartij van de Belg in de slotronde soleerde de kersverse Sportman van het Jaar alsnog naar de winst.

"Ik wist dat het in de laatste ronde ging gebeuren. Ik had niet meegekregen dat hij achter mij was gevallen. Wel zag ik dat ik ineens best een gat had op de kasseien, maar ik had er niet bij stilgestaan dat hij gevallen was", besloot Van der Poel.

